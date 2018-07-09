كرواتيا تحتفي بـ"جيل المعجزة" وتتوعد منتخب إنجلترا

هسبريس - إفي

بعد تأهل منتخب كرواتيا إلى نصف نهائي مونديال روسيا إثر التغلب على صاحبة الضيافة بركلات الترجيح 4-3 ، احتفلت الصحافة الكرواتية بالفريق وخاضة الحارس دانييل سوباسيتش واللاعبين إيفان راكيتيتش ولوكا مودريتش، متمنية أن يتغلب على إنجلترا أيضا يوم الأربعاء.

وكتبت صحيفة (Sportske Novosti) في صفحتها الأولى "الإنجليز الأعزاء..الخطوة التالية..ستذهبون لدياركم"، مبرزة أن "كرواتيا دخلت التاريخ" بفوزها على روسيا.

كما كتبت الصحيفة "برافو برافو يا اساتذة أنتم معجزة..معجزة مونديالية..الآن يأتي دور الإنجليز..في إمكاننا أيضا التصدي لهم في إمكاننا التصدي لأي شيء حتى النهاية..هذا جيل المعجزة".

ومن جانبها امتدحت صحيفة (24sata) لاعب برشلونة راكيتيتش الذي حسمت ركلة الجزاء التي سددها المباراة وكتبت بالإسبانية "يعيش راكيتا" مستخدمة الاسم الحركي المعروف به والذي يعني صاروخ.

وأضافت "الناريون يبلغون نصف النهائي من لعبة ركلات الترجيح".

وفي عنوان آخر، كتبت تصريحات قائد الفريق لاعب ريال مدريد مودريتش حين قال "يمكننا أن نتجاوز جيل 98" عندما احتل المنتخب الكرواتي المركز الثالث في مونديال فرنسا.

ومن ناحيتها قالت جريدة (Slobodna Dalmacija de Split) : "الناريون أسقطوا روسيا وسيسقط الإنجليز أيضا وسنكون أبطالا".

كما امتدحت مودريتش قائلة "برافو أيها القائد"، وأبرزت أن الحارس سوباسيتش اصر على اللعب حتى النهاية رغم تعرضه لإصابة في الساق.

وقالت "قلبنا توقف ولكن سوبا لم يتوقف" ونقلت تصريحات للحارس قال فيها "قلت للمدرب أنني سأواصل اللعب بساق واحدة إذا لزم الأمر".

واختارت صحيفة (Jutarnji list) أن يكون عنوانها "الكروات لا يستسلمون" مع صورة كبيرة لسوباسيتش وراكيتيتش وهما يتعانقان عقب الفوز.