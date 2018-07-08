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الرئيسية | رياضة | شرطي يفوز بالجائزة الكبرى لبطولة ترويض الخيول

شرطي يفوز بالجائزة الكبرى لبطولة ترويض الخيول

شرطي يفوز بالجائزة الكبرى لبطولة ترويض الخيول
هسبريس من الرباط
الأحد 08 يوليوز 2018 - 21:10

فاز مقدم شرطة عبد الرزاق العنوتي، من مدرسة خيالة الأمن الوطني، بالجائزة الكبرى لبطولة المغرب حرب ( أ)، وذلك بعدما حصل على الميدالية الذهبية والمرتبة الأولى في منافسات ترويض الخيول برسم أسبوع الفرس، الذي احتضنه نادي دار السلام خلال الأسبوع المنصرم.

كما فاز فارس الأمن الوطني محسن ياخو، عن مدرسة خيالة الشرطة، بالميدالية الفضية بعدما حلّ في المرتبة الثانية في منافسات البطولة الوطنية حرف (ب) للقفز على الحواجز، والتي أجريت بنادي دار السلام تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لرياضات الفروسية.

وقد احتفت المديرية العامة للأمن الوطني بهذا الانجاز الكبير وغير المسبوق لفرسانها في منافسات البطولة الكبرى، وهو ما ترجمه المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي بالتفاتة متميزة، تمثلت في تكريم الفرسان المشاركين وتمكينهم من مكافآت مالية، وذلك لتحفيزهم على مزيد من التميز والارتقاء الرياضي في تخصص الفروسية، وكذلك تدعيما لمكانة الفرس في المنظومة الأمنية والشرطية ببلادنا.

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1 - مومو الأحد 08 يوليوز 2018 - 21:58
شكرا للحموشي و ما يبدله أبنائه من تضحية لهدا الوطن و إلتفاتته و تنويهه لرجال اﻻمن المتفوقين و حثهم لبدل مجهود اكتر
أتمنى ان يتوفر الدرك على رجل مثل الحموشي
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