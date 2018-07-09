إدارة يوفنتوس ترغب في تجديد عقد بنعطية

هسبورت من الرباط*

يرغب نادي يوفنتوس في تجديد عقد المغربي الدولي مهدي بنعطية، مدافع الفريق، قبل بداية الموسم الرياضي المقبل.

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا"، أن إدارة البيانكونيري تريد تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، بعد انتشار أخبار بشأن نيتها في الاستغناء عنه.

وأوضح الموقع أن إدارة الفريق الإيطالي قد تغير رأيها بشأن المدافع المغربي، حيث قررت الإبقاء عليه في صفوفها، بعد أن حددت قبل ذلك 20 مليون يورو لبيعه.

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