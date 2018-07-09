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الرئيسية | رياضة | إدارة يوفنتوس ترغب في تجديد عقد بنعطية

إدارة يوفنتوس ترغب في تجديد عقد بنعطية

إدارة يوفنتوس ترغب في تجديد عقد بنعطية
هسبورت من الرباط*
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 08:35

يرغب نادي يوفنتوس في تجديد عقد المغربي الدولي مهدي بنعطية، مدافع الفريق، قبل بداية الموسم الرياضي المقبل.

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا"، أن إدارة البيانكونيري تريد تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، بعد انتشار أخبار بشأن نيتها في الاستغناء عنه.

وأوضح الموقع أن إدارة الفريق الإيطالي قد تغير رأيها بشأن المدافع المغربي، حيث قررت الإبقاء عليه في صفوفها، بعد أن حددت قبل ذلك 20 مليون يورو لبيعه.

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1 - tangerois الاثنين 09 يوليوز 2018 - 09:09
Ehhh !!! Une fois ils. Ont le dégager , une fois ils vont renouveler son contrat , une fois ils vont le prêter...votre torchon comme " soi-disant journal " ressemble à vos grands mères !!! Qui sait peut être vous piochez vos infos auprès d'elles!!!La première règle bande d'abrutis on ne publie pas une info avant sa vérification , on ne publie pas un bruit qui cour!! vous me direz que vous n'avez pas les moyens !!Vous n'avez pas besoin bande de petits cons faites appel au net ça va vous aidez à éviter d'intoxiquer les simples d'esprits comme vous un peu d'effort bande de fainéants , vous n'êtes pas marocains pour rien " bêtes comme un
Pied "
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