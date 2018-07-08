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الرئيسية | رياضة | "فيفا" يحقق في تعليق "لاعبين كروات" حول أوكرانيا

"فيفا" يحقق في تعليق "لاعبين كروات" حول أوكرانيا

"فيفا" يحقق في تعليق "لاعبين كروات" حول أوكرانيا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:50

يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تسجيل فيديو تم تداوله عبر الانترنت يظهر لاعبا كرواتيا يحتفل بفوز بلاده على روسيا في دور الثمانية لكأس العالم، من خلال التطرق للأزمة الروسية الأوكرانية.

وصاح المدافع الكرواتي دوماجوي فيدا قائلا "المجد لأوكرانيا" في تسجيل الفيديو قبل أن يقول اللاعب الكرواتي السابق اوجنين فوكويفيتش "هذا الفوز من أجل دينامو وأوكرانيا.. انطلقي يا كرواتيا".

ولعب فيدا وفوكويفيتش سويا في دينامو كييف، ويلتقي منتخب كرواتيا يوم الأربعاء المقبل مع نظيره الإنجليزي في المربع الذهبي للمونديال.

وتواجه روسيا عقوبات دولية بسبب دورها في الصراع الأوكراني، حيث جرى تطبيق العقوبات بحقها للمرة الأولى في يوليوز 2014، بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم لحدودها ودعمها للانفصاليين في شرق البلاد.

وقال فيدا الذي رحل عن دينامو في 2017 أن تصريحاته "ليس لها علاقة بالسياسة" وكانت "مجرد مزحة لأصدقائي".

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