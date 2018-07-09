24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3306:2013:3817:1820:4622:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. المارشال ليوطي.. المُفترى عليه في الريف (5.00)

  2. المغرب يحضر أشغال الجمعية البرلمانية للفرانكوفونية (5.00)

  3. إسبانيا والسويد تستنكران حصار إسرائيل على غزة (5.00)

  4. "الاتحاد للطيران" تطلق خدمات طبية في رحلاتها‎ (5.00)

  5. ترقية شرطي أصيب بعاهة مستديمة في تدخل أمني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "الليغا" تسجل رقما قياسيا في حضور الجماهير

"الليغا" تسجل رقما قياسيا في حضور الجماهير

"الليغا" تسجل رقما قياسيا في حضور الجماهير
هسبريس - متابعة
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 05:05

حضر أكثر من 14 مليون مشجع مباريات الموسم الماضي بدوريي الدرجة الأولى والثاني لكرة القدم في إسبانيا في الملاعب المختلفة، أي بزيادة قدرها حوالي 223 ألف مشجع عن الموسم السابق، ليصبح رقما قياسيا جديدا، وفقا لبيان صدر من رابطة (الليغا) حصلت وكالة (إفي) على نسخة منه.

وسجلت الاستادات التي استضافت مباريات الدوريين الإسبانيين إجمالي حضور جماهيري بلغ 14 مليون و273 ألفا و818 مشجعا، وهو الرقم القياسي الذي سجل مع نهاية الموسم الكروي في إسبانيا.

وكانت زيادة الحضور الجماهير في الملاعب المختلفة بنسبة 2% عن موسم 2016-17 السابق، وارتفع بأكثر من مليون مشجع عن الرقم المسجل قبل خمسة مواسم والذي بلغ 13 مليونا و116 ألفا و414 متفرجا في المدرجات.

يذكر أن احصائيات رابطة الليجا بالنسبة للحضور الجماهيري في ملاعب دوري الدرجة الأولى خلال الموسم المنقضي كانت تشير إلى انخفاض نسبة حضور المشجعين بحوالي 3.3% عن الموسم الماضي، وكان من بين الأسباب الرئيسية لذلك قرار إقامة مباراة برشلونة ولاس بالماس في الجولة السابعة دون جمهور.

كما شهدت ملاعب ذات طاقة استيعابية كبيرة انخفاض نسبة الحضور مثل معقل ريال مدريد سانتياجيو برنابيو وملعب برشلونة كامب نو، مقارنة بأعداد المشجعين الحاضرين في الموسم السابق.

إلا أن دوري الدرجة الثانية حقق سجلا تاريخيا خلال الموسم المنقضي، بإجمالي حضور بلغ 3 ملايين و984 ألفا و604 مشجعين أي بنسبة زيادة عن الموسم السابق بلغت 14.9%، وكانت الإثارة الحاضرة في آخر الجولات لحسم المتأهلين لدوري الدرجة الأولى من الأسباب الرئيسية لتسجيل مثل هذا الرقم التاريخي.

وأوضح البيان أن "رابطة الليجا كمؤسسة متخصصة في صناعة الترفيه لا تزال مستمرة في التطور، واهتمامها بمشاركة المتفرجين في عروض كرة القدم الإسبانية يؤكد الزيادة الإيجابية في عدد الجماهير الذين يحضرون في الملاعب موسما بعد موسم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.