"الليغا" تسجل رقما قياسيا في حضور الجماهير

هسبريس - متابعة

حضر أكثر من 14 مليون مشجع مباريات الموسم الماضي بدوريي الدرجة الأولى والثاني لكرة القدم في إسبانيا في الملاعب المختلفة، أي بزيادة قدرها حوالي 223 ألف مشجع عن الموسم السابق، ليصبح رقما قياسيا جديدا، وفقا لبيان صدر من رابطة (الليغا) حصلت وكالة (إفي) على نسخة منه.

وسجلت الاستادات التي استضافت مباريات الدوريين الإسبانيين إجمالي حضور جماهيري بلغ 14 مليون و273 ألفا و818 مشجعا، وهو الرقم القياسي الذي سجل مع نهاية الموسم الكروي في إسبانيا.

وكانت زيادة الحضور الجماهير في الملاعب المختلفة بنسبة 2% عن موسم 2016-17 السابق، وارتفع بأكثر من مليون مشجع عن الرقم المسجل قبل خمسة مواسم والذي بلغ 13 مليونا و116 ألفا و414 متفرجا في المدرجات.

يذكر أن احصائيات رابطة الليجا بالنسبة للحضور الجماهيري في ملاعب دوري الدرجة الأولى خلال الموسم المنقضي كانت تشير إلى انخفاض نسبة حضور المشجعين بحوالي 3.3% عن الموسم الماضي، وكان من بين الأسباب الرئيسية لذلك قرار إقامة مباراة برشلونة ولاس بالماس في الجولة السابعة دون جمهور.

كما شهدت ملاعب ذات طاقة استيعابية كبيرة انخفاض نسبة الحضور مثل معقل ريال مدريد سانتياجيو برنابيو وملعب برشلونة كامب نو، مقارنة بأعداد المشجعين الحاضرين في الموسم السابق.

إلا أن دوري الدرجة الثانية حقق سجلا تاريخيا خلال الموسم المنقضي، بإجمالي حضور بلغ 3 ملايين و984 ألفا و604 مشجعين أي بنسبة زيادة عن الموسم السابق بلغت 14.9%، وكانت الإثارة الحاضرة في آخر الجولات لحسم المتأهلين لدوري الدرجة الأولى من الأسباب الرئيسية لتسجيل مثل هذا الرقم التاريخي.

وأوضح البيان أن "رابطة الليجا كمؤسسة متخصصة في صناعة الترفيه لا تزال مستمرة في التطور، واهتمامها بمشاركة المتفرجين في عروض كرة القدم الإسبانية يؤكد الزيادة الإيجابية في عدد الجماهير الذين يحضرون في الملاعب موسما بعد موسم".