27 ألف مغربي مشجع ساندوا المنتخب بالمونديال

هسبورت - محمد فنكار*

كشفت تقارير إعلامية عن حضور 3 ملايين مشجع إلى روسيا إلى حدود مباريات ربع نهاية المونديال، وهو رقم مرشح للزيادة خلال المربع الذهبي الذي سينطلق الثلاثاء.

وأكدت "CBN" الأمريكية أن روسيا تجاوزت سقف 3 ملايين متفرج، وقد تتجاوز رقم البرازيل 2014 إلى حدود دور الربع، مبرزة أن الرقم سيرتفع خلال مباراتي نصف النهاية، وكذا مباراتي الترتيب والنهائي، بحكم بيع أكبر عدد من التذاكر في الفترة الماضية.

وأوضح المصدر نفسه أن التنظيم الروسي المتميز للنهائيات ساهم بشكل كبير في استقطاب عدد قياسي من الجماهير العالمية، وأن نظام"Fan ID" ، وإلغاء التأشيرة الذي وافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي تم تجريبه في كأس القارات السابق، أعطى ثماره وكان له الفضل الكبير في حضور المشجعين من مختلف دول العالم بشكل قياسي.

وحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم، عرف مونديال البرازيل معدل حضور في حدود 52.762 مشجعا في كل مباراة، متجاوزا ما تحقق في ألمانيا 2006 حين بلغ المتوسط 52.491 مشجعا. فيما كان أعلى متوسط حضور جماهيري في نهائيات كأس العالم تحقق بالولايات المتحدة عام 1994، وقد بلغ 68.991 مشجعا.

وساهمت الجماهير المغربية في الرقم الكبير للمشجعين في المونديال، حيث دخل التراب الروسي في الأيام الأولى لكأس العالم حوالي 27 ألف مغربي من مختلف بقاع العالم، بغرض دعم ومؤازرة الفريق الوطني المغربي. كما تقاطرت جماهير غفيرة على الدولة الأوروبية من عدة دول قريبة، وكذا من المغرب، ووصل الرقم إلى 57 ألف مشجع مغربي في مباراتي إيران والبرتغال.

للإشارة، فمنتخب "أسود الأطلس" أقصي من الدور الأول لنهائيات كأس العالم بعدما حصد خسارتين وتعادلا إيجابيا، وكسب احترام جميع الجماهير العالمية بسبب طريقة لعبه المتميزة.

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