البرازيلي باولينيو يعود إلى نادي قوانغتشو الصيني

هسبريس - رويترز

قال برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم أمس الأحد إن لاعب الوسط البرازيلي باولينيو سيترك النادي بعد موسم واحد ليعود إلى قوانغتشو ايفرجراند الصيني.

وأضاف برشلونة في بيان في موقعه في الانترنت "توصل برشلونة وقوانغتشو لاتفاق برحيل باولينيو بيزيرا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية النادي الصيني في شرائه".

وأحرز باولينيو البالغ عمره 29 عاما تسعة أهداف في 49 مباراة مع الفريق القطالوني منذ انضمامه مقابل 40 مليون يورو (47 مليون دولار) في غشت الماضي وساعده على الفوز بثنائية الدوري والكأس المحلية.