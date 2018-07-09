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الرئيسية | رياضة | ماكرون يحضر مباراة فرنسا وبلجيكا بالمونديال

ماكرون يحضر مباراة فرنسا وبلجيكا بالمونديال

ماكرون يحضر مباراة فرنسا وبلجيكا بالمونديال
هسبريس - متابعة
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 15:45

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضور المباراة المقررة بين المنتخبين الفرنسي والبلجيكي غدا الثلاثاء على ملعب "كريستوفسكي" في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا ، حسب ما أعلنه مسؤولون.

وكان ماكرون قد صرح قبل انطلاق المونديال بأنه سيسافر إلى روسيا فقط في حالة وصول المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي.

ولم يحضر إلى روسيا من كبار الشخصيات من دول غرب أوروبا وأمريكا الشمالية سوى القليل ، في ظل الأزمة المثارة حول الدور العسكري الروسي في سوريا وكذلك اتهام روسيا من قبل بريطانيا بالوقوف وراء تسميم العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته.

وكان الملك فيليب ملك بلجيكا والرئيس السويسري ألان بيرسيت من بين الذين حضروا مباريات في المونديال الروسي كما حضرت الرئيسة الكرواتية كوليندا جرابار كيتاروفيتش المباراتين السابقتين لمنتخب بلادها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سياسيون من بريطانيا سيحضروا مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الكرواتي في الدور قبل النهائي بعد غد الأربعاء ، وذلك في ظل الاضطرابات الدبلوماسية القائمة منذ أشهر.

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