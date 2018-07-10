الشاذلي: مدرب بلجيكا ناجح .. ومبابي لاعب مذهل

هسبريس - إفي

قال ناصر الشاذلي، لاعب وسط منتخب بلجيكا، إن الفضل في تأهل "الشياطين الحمر" لنصف نهائي مونديال روسيا 2018 يعود لمدربهم الإسباني روبرتو مارتينيز.

وأورد لاعب وست بروميتش ألبيون، ذو الأصول المغربية، خلال مؤتمر صحفي: "روبرتو مارتينيز بدأ مسيرته كمدرب مع ناد صغير (ويجان أثلتيك)، ولكنه قدم عملا جدا للغاية معه، ليرحل بعد ذلك لإيفرتون، وبفضل خبرته وطريقة لعبه وتفكيره، ها نحن وصلنا لهذه المكانة".

وتأهلت بلجيكا لنصف نهائي المونديال، للمرة الثانية في تاريخها بعد 32 عاما منذ نسخة 1986 بالمكسيك، عقب فوزها على البرازيل في دور الثمانية يوم الجمعة الماضي (2-1)، لتضرب موعدا اليوم الثلاثاء على ملعب "سانت بطرسبرج" مع فرنسا، التي أطاحت بأوروغواي بثنائية نظيفة.

وحول مواجهة نجم هجوم "الديوك"، كيليان مبابي، أوضح صاحب الـ28 عاما "بعيدا عما يفعله ميسي، لم أشاهد لاعبا في حياتي يفعل ما يفعله مبابي في سنه الصغير هذا. لم نفكر حتى الآن في كيفية إيقافه، ولكننا ندرك جيدا خطورته".

وأضاف: "فرنسا تمتلك لاعبين نعرف قدراتهم جيدا. هم يمتلكون مهارات كبيرة، ويجيدون الهجمات المرتدة تماما، يجب علينا الحذر. شاهدنا عدة مباريات لمنافسينا عدة مرات لمعرفة نقاط القوة والضعف لديهم".

وحول مواجهة النجم الدولي السابق تييري هنري، مساعد روبرتو مارتينيز، لمنتخب بلاده الذي حصد معه اللقب من قبل قبل 20 عاما، قال: "أدرك أنها ستكون مباراة خاصة لهنري، ولكن لم تمر سوى أيام على المباراة السابقة ولم نتحدث معه بعد في الأمر".

ولم يعطي الشاذلي أهمية كبيرة لتفوق منتخب بلاده على نظيره الفرنسي في تصنيف الفيفا، حيث تأتي بلجيكا في المرتبة الثالثة بينما تحتل فرنسا المركز السابع. وقال في هذا الصدد: "الأمر لا يعني أي شيء".

وحول الإصابات المتكررة التي أبعدته عن صفوف فريقه هذا الموسم، أورد: "لم أتوقف عن العمل بقوة يوما تلو الآخر. الدخول ضمن قائمة الفريق أمرا رائعا، ولكنك دائما ترغب في المزيد. أتمنى أن أكون في كامل جاهزيتي عندما يحتاجني المدرب". وأتم تصريحاته قائلا: "لقد تعافيت تماما من إصابتي أمام البرازيل، والآن أنا بحالة جيدة للغاية".