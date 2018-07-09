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الرئيسية | رياضة | رسميا .. لويس إنريكي يدرب المنتخب الإسباني

رسميا .. لويس إنريكي يدرب المنتخب الإسباني

رسميا .. لويس إنريكي يدرب المنتخب الإسباني
هسبريس - رويترز
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 13:50

أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين تعيين لويس إنريكي لتدريب المنتخب الوطني.

وسبق للويس إنريكي، لاعب وسط سبورتنج خيخون وريال مدريد وبرشلونة السابق، الفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات خلال مسيرته كمدرب للنادي القطالوني من 2014 وحتى 2017.

وتولى لويس إنريكي تدريب سيلتا فيجو وفريق البدلاء في برشلونة، وقضى العام الماضي في إجازة بعدما غادر "نوكامب" في ماي 2017.

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