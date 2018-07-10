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"السوبر الإسبانية" تحل بطنجة بعد موافقة "الفيفا"
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 05:05
تَقرّر رسميا إقامة الكأس الإسبانية الممتازة في كرة القدم بمباراة واحدة سيحتضنها الملعب الكبير في طنجة، يوم 12 غشت المقبل، بين ناديي برشلونة وإشبيلية.
وينتظر الاتحاد الإسباني موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على إقامة المواجهة التي ستجمع بين الفريقين في "مدينة البوغاز"، بدل إجرائها ذهابا وإيابا في ملعبيهما بالمملكة الإيبيرية.