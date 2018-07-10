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الرئيسية | رياضة | أشرف حكيمي يستعد لموسمه الأول مع دورتموند

أشرف حكيمي يستعد لموسمه الأول مع دورتموند

أشرف حكيمي يستعد لموسمه الأول مع دورتموند
هسبورت ـ أمال بلحاج*
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 03:23

أَنهى الدولي المغربي أشرف حكيمي دورته التكوينية التي خصصها نهاية الأسبوع المنصرم لفائدة أطفال مدينة تطوان، والتي عمل من خلالها على زرع حب كرة القدم في لاعبي المستقبل، ونقل شغفه بالمستديرة إلى هؤلاء الأطفال، من أجل الاقتداء بلاعب عمل بجدية من أجل بلوغ مستويات عالمية في سن صغيرة، ليجاور بذلك نجوم ريال مدريد الإسباني، ويشارك رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم وعمره لا يتجاوز 19 عاما.

وأشْرَف اللاعب حكيمي على تدريب العديد من الأطفال، يومي السبت والأحد الماضيين في ملعب تطوان، رفقة مجموعة من الأطر الوطنية، فيما ظهر لاعب نادي ريال مدريد في صورة مع محمد الساهل، نجم منتخب الفتيان، الذي يسير على خطاه وينتظره مستقبل واعد.

من جهة أخرى، جالس كارلو أنشليتو، مدرب نادي نابولي الإيطالي، خوسيه أنخيل، المدير العام لنادي ريال مدريد، من أجل البحث عن صيغة ينتقل من خلالها اللاعب المغربي أشرف حكيمي إلى صفوف المجموعة الإيطالية، خلال "المركاتو" الصيفي، إلا أن الفريق "الإيطالي" تأخّر في مفاوضة نظيره "الإسباني"، بعدما اتّفق الأخير على إعارة حكيمي إلى دورتموند الألماني، بحسب ما أكدته "ماركا" الإسبانية.

وأضافت المصادر ذاتها أن نادي نابولي الإيطالي قد تأخر في التقدم بعرض لضم المغربي أشرف حكيمي، بعد موافقة الأخير على حمل قميص نادي دورتموند الألماني الذي من المنتظر أن يوقع له رسميا بعد العودة من المغرب، قبل أن يلتحق بالمجموعة لاستئناف الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أشارت إلى أن مسؤولي فريق ريال مدريد الإسباني توصلوا إلى اتّفاق نهائي مع نظرائهم في نادي دورتموند الألماني، يخص انتقال اللاعب الدولي المغربي إلى صفوف الأخير، بعد مفاوضات ماراثونية بين مسؤولي الفريقين، ودخول مجموعة من الأندية على الخط لرغبتها في الاستفادة من خدمات اللاعب والظفر بالصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الفريقين توصلا إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال المحترف المغربي أشرف حكيمي إلى صفوف نادي دورتموند الألماني بداية من هذا الموسم، بعقد يمتد لموسمين رياضيين، فيما ظلت القيمة المالية التي انتقل على إثرها إلى الفريق "الألماني" سرية إلى حدود الآن.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Observateur الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 03:55
اخي حكيمي اوصيك ان تنتدب بجانبك محامي يعرف مصلحتك...ففريق ريال مدريد يملك النصف بإسبانيا والنصف الآخر تملكه البارصا !!!! انت ابنت عن وطنيتك المغربية والمنتخب الوطني كاد أن يسقط الاسبان في المعركة وانت كنت احد حاملي السلاح وسط فريقك الوطني...ادن ارادوا ان يطردوك ويبعدوك عن الاسرة والدفء المغربي نفوك الى دورتموند...فهم هكدا يقرؤون التاريخ جيدا لقد نفوا من قبل عبد الكريم كما فعلت فرنسا مع محمد الخامس..ينتقمون...فكن واعيا بالمسئولية الملقاة على عاتقك وتابر وحافظ على الاخلاق التي عرفت بها...فلا يغرنك تبديل الأجواء وتنسى مشية الريال...بين لهم ان كعبك مروكي الأصل بالدم....وبعدها عليهم تكبر...لانك تستحق اكثر...
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