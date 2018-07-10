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الاتحاد السعودي يتعاقد مع المغربي كريم الأحمدي
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 02:10
أعلن فريق الاتحاد السعودي تعاقده مع اللاعب المغربي كريم الأحمدي، موسمين اثنين، قادما إليه من صفوف فريق "فاينورد روتردام" الهولندي.
وعمم النادي السعودي، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تأكيدا لكون اللاعب، البالغ من العمر الـ33 عاما، اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، ليقوم بالتوقيع على عقد ارتباطه بالفريق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - moussa الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 02:35
How is it that one of our players is signing up to play for a country that just voted against us??????
2 - Aziz Canada الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 02:39
لاعب ابان عن مستوى ضعيف في كاس العالم. .. اكيد لم يتوصل باي عرض وفضل دوري المنهزمين بالخماسية للعودة ببعض الريالات
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