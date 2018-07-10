الاتحاد السعودي يتعاقد مع المغربي كريم الأحمدي

هسبورت من الرباط*

أعلن فريق الاتحاد السعودي تعاقده مع اللاعب المغربي كريم الأحمدي، موسمين اثنين، قادما إليه من صفوف فريق "فاينورد روتردام" الهولندي.

وعمم النادي السعودي، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تأكيدا لكون اللاعب، البالغ من العمر الـ33 عاما، اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، ليقوم بالتوقيع على عقد ارتباطه بالفريق.

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