24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3406:2113:3817:1820:4522:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مياه نهر "أم الربيع" تجرف طفلا ناحية سطات (5.00)

  2. مربو الدواجن يشتكون من غلاء الكتاكيت والأعلاف وسطوة السماسرة (5.00)

  3. الجامعي وتصوير الزفزافي (5.00)

  4. منيب: من لا يعرف الريف؟ (5.00)

  5. يا ساحر القال والقيل...! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الاتحاد السعودي يتعاقد مع المغربي كريم الأحمدي

الاتحاد السعودي يتعاقد مع المغربي كريم الأحمدي

الاتحاد السعودي يتعاقد مع المغربي كريم الأحمدي
هسبورت من الرباط*
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 02:10

أعلن فريق الاتحاد السعودي تعاقده مع اللاعب المغربي كريم الأحمدي، موسمين اثنين، قادما إليه من صفوف فريق "فاينورد روتردام" الهولندي.

وعمم النادي السعودي، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تأكيدا لكون اللاعب، البالغ من العمر الـ33 عاما، اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، ليقوم بالتوقيع على عقد ارتباطه بالفريق.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - moussa الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 02:35
How is it that one of our players is signing up to play for a country that just voted against us??????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - Aziz Canada الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 02:39
لاعب ابان عن مستوى ضعيف في كاس العالم. .. اكيد لم يتوصل باي عرض وفضل دوري المنهزمين بالخماسية للعودة ببعض الريالات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.