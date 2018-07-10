فرحة عارمة بصعود "سلّة وزان" إلى القسم الأول

أيوب صدور من وزان (صور: عبد المومن حاج علي)

توج فريق شباب أولمبيك وزان بلقب البطولة الوطنية لأندية القسم الثاني لكرة السلة؛ وذلك بعد انتصاره في مقابلة السد التي جمعته بفريق رجاء بني ملال بنتيجة 73-66، محققا بذلك الصعود إلى القسم الوطني الأول في سابقة ضمن تاريخه.

وتعيش "دار الضمانة" فرحة عارمة بعد هذا الإنجاز التاريخي وغير المسبوق لـ"أبناء المدرب الملكاوي"، إذ خصص المئات من الوزانيين استقبالا حارا للفريق الذي جاب أهم شوارع المدينة، للتعبير عن الفرحة بتحقيق حلم الصعود الذي راوده منذ عقود.

محمد الحجري، رئيس الفريق، عبر في تصريح صحافي عن فرحته بهذا الصعود الذي قال إنه جاء "بفضل مجهودات مشتركة"، وزاد: "أجمع الكل هذه السنة على أنه لا خيار أمام الفريق إلا تحقيق الصعود إلى قسم الصفوة".

وأضاف المتحدث لهسبريس: "اللحظة ستظل ذكرى راسخة في أذهان ساكنة المدينة الصغيرة، بعدما كان الجميع مصمّما على تحقيق الصعود إلى القسم الأول رغم شح الموارد المالية وتراكم الديون على الفريق"، آملا أن يتم صرف منح استثنائية لمواصلة التألق ومقارعة الكبار، ومستحضرا أن المنافسة بالقسم الأول يطغى عليها الهاجس المادي لتغطية مصاريف التنقل وتفعيل انتدابات لتعزيز صفوف الفريق.

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن الفريق لم يتوصل سوى بمنحة وحيدة من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في انتظار صرف منحة المجلس البلدي لمدينة وزان، وزاد أن "تحقيق الصعود بـ120 ألف درهم حلم كان أقرب إلى الخيال"، منوها بجهود وتضحيات كل مكونات الفريق.