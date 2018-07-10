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كُتّاب وآراء
محادثة أليغري تقرب "صاروخ ماديرا" من يوفنتوس
تحدث المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد مع مدرب يوفينتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري هاتفيا يوم الجمعة الماضي، حسبما ذكرت اليوم صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" المحلية.
ودارت المحادثة بين رونالدو وأليغري حول احتمالية ما تداولته وسائل الإعلام الدولية بشأن رحيل البرتغالي عن صفوف الريال بعد تسعة مواسم وانتقاله إلى اليوفي مقابل نحو مائة مليون يورو.
ووفقا للصحيفة، أجريت المكالمة الهاتفية في صباح الجمعة الموافق 6 يوليوز الجاري، عندما كان أليغري في ميلانو (شمال) ينتظر انتقاله إلى تورينو (شمال) للاجتماع مع رئيس النادي أندريا أجنيلي.
وتم تنسيق المكالمة الهاتفية من قبل معاون لوكيل رونالدو، البرتغالي جورجي مينديش، وفقا للمصدر.
وينتظر يوفينتوس الآن قرار رونالدو بشأن رحيله عن الملكي ليقدم عرضه رسميا إلى النادي المدريدي.
وقد يدفع يوفينتوس مائة مليون يورو للحصول على خدمات رونالدو بعقد يمتد أربعة أعوام براتب صافي بقيمة 30 مليون يورو في الموسم ليصبح "صاروخ ماديرا" اللاعب الأعلى أجرا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.