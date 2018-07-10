24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3406:2113:3817:1820:4522:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. "السوبر الإسبانية" تحل بطنجة بعد موافقة "الفيفا" (5.00)

  2. منع عالمة إسرائيلية من المشاركة في هيأة علمية (5.00)

  3. مربو الدواجن يشتكون من غلاء الكتاكيت والأعلاف وسطوة السماسرة (5.00)

  4. إسبانيا تغري المغاربة أصحاب المشاريع المبتكرة للاشتغال من مدريد (5.00)

  5. هواتف ذكية متميزة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | ريال مدريد: رونالدو يلتحق بيوفنتوس الإيطالي

ريال مدريد: رونالدو يلتحق بيوفنتوس الإيطالي

ريال مدريد: رونالدو يلتحق بيوفنتوس الإيطالي
هسبريس ـ رويترز
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 17:11

قال ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم، في بيان اليوم الثلاثاء: "كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، انتقل إلى يوفنتوس بطل إيطاليا".

ورونالدو، الذي انضم إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في 2008 في صفقة قياسية عالمية وقتها، بلغت 80 مليون جنيه استرليني، هو هداف ريال مدريد التاريخي برصيد 451 هدفا في كل المسابقات، وفاز بلقبين للدوري الاسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الاسباني.

وأورد "النادي الملكي" أنه "بالنسبة لريال مدريد سيظل كريستيانو رونالدو دائما واحدا من رموز النادي الكبيرة، وملهما للأجيال القادمة" مضيفا أن "رونالدو هو من طلب الانتقال، وسيظل ريال مدريد بيتا لكريستيانو".

ولم يكشف ريال مدريد عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام اسبانية قالت إن رونالدو وقع عقدا لأربعة أعوام، وكلف يوفنتوس 105 ملايين يورو.

سجل الدولي البرتغالي هدفين ضد يوفنتوس في انتصار ريال بحصة 4-1 في نهائي دوري الأبطال 2017، وأحرز هذا الموسم هدفا مذهلا بركلة خلفية مزدوجة في مرمى الفريق الإيطالي، في انتصار بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الثمانية، في تورينو، لتقف جماهير يوفنتوس في الملعب وتصفق له.

كما وقّع اللاعب البرتغالي، البالغ من العمر 33 عاما، هدفا من ركلة جزاء في مباراة الإياب، ليطيح بالفريق الإيطالي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

والتعاقد مع أحدث المتوجين بجائزة الكرة الذهبية وهداف دوري الأبطال في آخر ستة مواسم يمثل دفعة هائلة ليوفنتوس، الذي هيمن على لقب الدوري الايطالي، منذ 2012، لكنه لم يفز بأرفع بطولة للأندية في أوروبا منذ 1996.

كما يمنح هذا الانتقال الدوري الإيطالي دفعة قوية أمام نظيره الاسباني، الذي فقد الآن اثنين من أفضل ثلاثة لاعبين خلال عام، بعد انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في غشت الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - aziz580 الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 17:18
صفقة متوقعة بعد القيل والقال واحسن شئ في الحقيقة انتقال الدون لفريق غير الريال الدي فاز معه بكل شيء حظ موفق ( واو واو شحال ديال اللعاقة عمري كلو نجمع ومنجمعش مرتب شهر واحد سبحانك ربي ولك الحمد )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
2 - tarek الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 17:19
La 1ere question que tout le monde se posent à la prise de la nouvelle: Combien la Juve a payé pour??.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - علي امرابط الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 17:21
من كان يعتقد ان اليوفي قادر على ابرام صفقات عملاقة من هذا النوع
اليوم اليوفي جلب لاعب ذو مكانة مرموقة في تاريخ المستديرة
ستعود عليه بالنفع رياضيات واعلاميا واقتصاديا
وانا اتجول بين اروقة المواقع الخاصة باليوفي وجدت
ضغط رهيب على موقع الستور الخاص ببيع منتجات اليوفي الرياضية
الكل يريد قميص رونالدو حتى قبل التوقيع .
واخيرا ان الاوان ان نحلم نحن جماهير اليوفي بدوري الابطال بعد 21 سنة
عن اخر تتويج . FORZA JUVE هرمنا من اجل هذه الصفقة التاريخية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - الفيلسوف الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 17:22
سوف يمتع كدالك في اليوفي.. هو متمبز فعلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
5 - صقر الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 17:23
ذهب رونالدو وترك ميسي وحيدا. الليغا ستفقد المتعة والمنافسة حتى ول‘ لعب نيمار مع الريال.
الكلاسيك سيفقد قيمته مع ذهاب رونالدو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
6 - المغرب المغرب الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 17:23
هههههه هناك بعض المتعصبين سوف يصبحون من مشجعي نادي يوفونتوس او كما يحلو للبعض تسميتها بالسيدة العجوز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - مثقف وطني الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 17:29
خلاوك يا ميسي بوحدك فالليجا إيوا طفي موراك الضو منين تخرج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
8 - تنغيري الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 17:29
لماذا لا تشتريه نهضة بركان ب 106 حتى يتعاون مع الكعبي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
9 - هشام كولميمة الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 17:30
لاعب رائع ستبقى جماهير الريال تتذكره...و كعاشق لهذا الفريق أتمنى له حظا موفقا مع السيدة العجوز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
10 - وداعا يا أسطورة الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 17:33
وداعا رونالدو صراحة أبدعت واعطيت الليغا والكلاسيكو نكهة جديدة منذ التحاقك بالميرينغي رفقة الأسطورة ميسي جماهير المستديرة لم ولن تنساك وخصوصا عشاق الفريق الملكي هلا مدريد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
11 - makaveli الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 18:08
من الدوري البرتغالي إلى الإنجليزي إلى الإسپاني إلى الإيطالي تنقل في أقوى و أعرق الفرق بهذه الدوريات و هاهو بالسيدة العجوز و هو عجوز 33 سنة.. صراحة مسيرة لا يفعلها إلا رونالدو الأسطورة .. و لا عزاء لمن يلعب لعبة غمالة و بت نبت في نفس الفريق...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - viva italie الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 18:09
perfect
رائع الكورة في ايطاليا افضل منها في اسبانيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.