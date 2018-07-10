ريال مدريد: رونالدو يلتحق بيوفنتوس الإيطالي

هسبريس ـ رويترز

قال ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم، في بيان اليوم الثلاثاء: "كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، انتقل إلى يوفنتوس بطل إيطاليا".

ورونالدو، الذي انضم إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في 2008 في صفقة قياسية عالمية وقتها، بلغت 80 مليون جنيه استرليني، هو هداف ريال مدريد التاريخي برصيد 451 هدفا في كل المسابقات، وفاز بلقبين للدوري الاسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الاسباني.

وأورد "النادي الملكي" أنه "بالنسبة لريال مدريد سيظل كريستيانو رونالدو دائما واحدا من رموز النادي الكبيرة، وملهما للأجيال القادمة" مضيفا أن "رونالدو هو من طلب الانتقال، وسيظل ريال مدريد بيتا لكريستيانو".

ولم يكشف ريال مدريد عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام اسبانية قالت إن رونالدو وقع عقدا لأربعة أعوام، وكلف يوفنتوس 105 ملايين يورو.

سجل الدولي البرتغالي هدفين ضد يوفنتوس في انتصار ريال بحصة 4-1 في نهائي دوري الأبطال 2017، وأحرز هذا الموسم هدفا مذهلا بركلة خلفية مزدوجة في مرمى الفريق الإيطالي، في انتصار بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الثمانية، في تورينو، لتقف جماهير يوفنتوس في الملعب وتصفق له.

كما وقّع اللاعب البرتغالي، البالغ من العمر 33 عاما، هدفا من ركلة جزاء في مباراة الإياب، ليطيح بالفريق الإيطالي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

والتعاقد مع أحدث المتوجين بجائزة الكرة الذهبية وهداف دوري الأبطال في آخر ستة مواسم يمثل دفعة هائلة ليوفنتوس، الذي هيمن على لقب الدوري الايطالي، منذ 2012، لكنه لم يفز بأرفع بطولة للأندية في أوروبا منذ 1996.

كما يمنح هذا الانتقال الدوري الإيطالي دفعة قوية أمام نظيره الاسباني، الذي فقد الآن اثنين من أفضل ثلاثة لاعبين خلال عام، بعد انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في غشت الماضي.