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كُتّاب وآراء
ريال مدريد: رونالدو يلتحق بيوفنتوس الإيطالي
قال ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم، في بيان اليوم الثلاثاء: "كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، انتقل إلى يوفنتوس بطل إيطاليا".
ورونالدو، الذي انضم إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في 2008 في صفقة قياسية عالمية وقتها، بلغت 80 مليون جنيه استرليني، هو هداف ريال مدريد التاريخي برصيد 451 هدفا في كل المسابقات، وفاز بلقبين للدوري الاسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الاسباني.
وأورد "النادي الملكي" أنه "بالنسبة لريال مدريد سيظل كريستيانو رونالدو دائما واحدا من رموز النادي الكبيرة، وملهما للأجيال القادمة" مضيفا أن "رونالدو هو من طلب الانتقال، وسيظل ريال مدريد بيتا لكريستيانو".
ولم يكشف ريال مدريد عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام اسبانية قالت إن رونالدو وقع عقدا لأربعة أعوام، وكلف يوفنتوس 105 ملايين يورو.
سجل الدولي البرتغالي هدفين ضد يوفنتوس في انتصار ريال بحصة 4-1 في نهائي دوري الأبطال 2017، وأحرز هذا الموسم هدفا مذهلا بركلة خلفية مزدوجة في مرمى الفريق الإيطالي، في انتصار بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الثمانية، في تورينو، لتقف جماهير يوفنتوس في الملعب وتصفق له.
كما وقّع اللاعب البرتغالي، البالغ من العمر 33 عاما، هدفا من ركلة جزاء في مباراة الإياب، ليطيح بالفريق الإيطالي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.
والتعاقد مع أحدث المتوجين بجائزة الكرة الذهبية وهداف دوري الأبطال في آخر ستة مواسم يمثل دفعة هائلة ليوفنتوس، الذي هيمن على لقب الدوري الايطالي، منذ 2012، لكنه لم يفز بأرفع بطولة للأندية في أوروبا منذ 1996.
كما يمنح هذا الانتقال الدوري الإيطالي دفعة قوية أمام نظيره الاسباني، الذي فقد الآن اثنين من أفضل ثلاثة لاعبين خلال عام، بعد انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في غشت الماضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
اليوم اليوفي جلب لاعب ذو مكانة مرموقة في تاريخ المستديرة
ستعود عليه بالنفع رياضيات واعلاميا واقتصاديا
وانا اتجول بين اروقة المواقع الخاصة باليوفي وجدت
ضغط رهيب على موقع الستور الخاص ببيع منتجات اليوفي الرياضية
الكل يريد قميص رونالدو حتى قبل التوقيع .
واخيرا ان الاوان ان نحلم نحن جماهير اليوفي بدوري الابطال بعد 21 سنة
عن اخر تتويج . FORZA JUVE هرمنا من اجل هذه الصفقة التاريخية
الكلاسيك سيفقد قيمته مع ذهاب رونالدو.
رائع الكورة في ايطاليا افضل منها في اسبانيا