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الرئيسية | رياضة | هدف أومتيتي ينهي أحلام بلجيكا ويضع فرنسا في نهائي المونديال

هدف أومتيتي ينهي أحلام بلجيكا ويضع فرنسا في نهائي المونديال

هدف أومتيتي ينهي أحلام بلجيكا ويضع فرنسا في نهائي المونديال
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 20:55

انتهت مباراة نصف النهائي الأولى في "مونديال 2018"، بين المنتخبين البلجيكي والفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب "كريستوفسكي" بسان بيترسبورغ، بانتصار فرنسا بهدف نظيف.

الشوط الأول اتسم بتكريس "الشياطين الحمر" للمكانة الاعتبارية التي استقروا فيها منذ انطلاق نهائيات كأس العالم، الجارية حاليا في روسيا، مع زعزعة كم الإشادات التي انهالت على "الديكة" خلال الدورين الثاني والثالث من المنافسة.

ولاح البلجيكيون أكثر خطورة على شباك الحارس لوريس، بتنشيط هجومي من هازارد عبر كل الجبهات، وتقمع القناص لوكاكو دور "المهاجم الصريح" في هذا اللقاء.

الشوط الأول بقي أبيض على مستوى النتيجة التهديفية، إذ إن الإصابة الأولى حلّت بعد إعطاء الحكم الأوروغواياني أندريس إسماعيل كونا سوكا انطلاق الجولة الثانية.

المدافع الفرنسي أومتيتي أفلح في هز شباك الحارس البلجيكي كورتوا في الدقيقة 51، حين ارتقى بضربة رأسية إلى الكرة الممررة من الزاوية، وحول منحاها إلى قلب المرمى.

تفوق "الزّرق" لم يؤثر على نسق اللعب المسطر من طرف روبيرتو مارتينيز للاعبي بلجيكا، إذ واصل "الحُمر" شن حملاتهم الباحثة عن إرجاع النتيجة إلى التعادل.

وبدا بارزا احتياط ديديي ديشان من "ريمونتادا بلجيكية" كتلك التي سبق تحقيقها أمام اليابان، وقادت "الشياطين" إلى النصر رغم تخلفهم البدئي بهدفين، بجعله فرنسا ترفع أهبتها الدفاعية مع بناء ردود هجومية سريعة.

أطوار المقابلة لم تنجح في تخطي هدف صامويل أومتيتي المشعل الاحتفال في شوارع فرنسا، لتنتهي مسيرة بلجيكا في دور ما قبل النهائي في المونديال الاستثنائي لـ"الشياطين الحمر".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي، عقب هذا الانتصار، سيلعب نهائي "البحث عن اللقب العالمي الثاني" أمام الفائز في لقاء إنجلترا وكرواتيا؛ بينما بلجيكا تتبارى على المرتبة الثالثة مع خاسر نصف النهاية الثانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - عيدودي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:06
الكأس لكرواتيا بدون منازع لا وألف لا لفرنسا الإمبريالية
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-44
2 - ولد حميدو الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:08
مقابلة متواضعة
و كل ما فيها
الفرارج غلبو الجنون
Les coqs ont battu les diables
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35
3 - Akram الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:08
بصراحة مقابلة جيدة ...حظ سعيد لبلجيكا ....الهجمات المضادة لفرنسا كانت اخطر....مقابلة كانت ستنتهي على جزئيات....مرة اخرى مدافع. ينقد فرنسا...
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39
4 - مغربي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:08
للأسف الشياطين الحمر سقطت أمام الديكة... أغلب لاعبي فرنسا من أصل افريقي و ربما هناك من تم تجنيسه من أجل حصد الألقاب فقط ... فرنسا لم تصل الى هذه القمة بفضل اللاعبين الفرنسيين الأصليين
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32
5 - رشيد الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:09
مبروك ل ماما فرنسا الفوز .الكأس سيكون من نصيبها 100%
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-5
6 - عادل من كندا الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:10
هنيئا لفرنسا و لي فريقها الرائع !

لعب جميل و انيق و نقي! روح رياضية و فراجة زوينة !

ال كل من يحقدون و يحسدون فرنسا أقول لهم ان ليست فرنسا من يسرق اموالنا و ليست فرنسا من تسرق و تنهب الشعب المغربي ! حكامنا في المغرب هم السبب في التجويع و مص دم المغاربة ماشي فرنسا ! فرنسا بلد كل الجنسيات و الديانات . أكثر من 12 مليون مسلم عايشين في سلم و أمان ! لا كريساج و لا تشرميل !

هنيئا الديكة الفرنسية و لكم كاس العالم مستحق لكم ! برافو برافو برافو
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77
7 - Nour الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:11
صراحة مقابلة ضعيفة لا ترقى الى حجم نصف اانهائي..مبارة مملة انعدمت فيها الفرجة التى كنا نترجاها..مبروك لفرنسا على كل حال..قطفت ثمار مجهودها..
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17
8 - Vive la France الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:11
فرنسا عظيمة وستبقى عظيمة ولو كره الكارهون وحقد الحاقدون
تحيى فرنسا بلد الحريات والحقوق والعدل والجمال والاناقة
كم اتمنى لو ضلينا تحت حكم الكفار الفرنسيين, وا اسفتاه
أما الفشلة نتاوعنا فعزائهم في نظرية المؤامرة ليبرروا بها فشلهم وخيبتهم
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11
9 - simo fes الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:14
للأسف خسرت بلجيكا لأن العرب شجعوها وفي الأخير فازت ماماهوم فرنسا
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5
10 - سيمو١ الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:16
مستوى فرنسا كان جيدا بالنسبة لبلجيكا ويستحقون التاهل ،لكن تصرفهم في الأخير كان غير رياضيا ،حيث كانوا يحاولون ضياع الوقت واستفزاز لاعبي بلجيكا بشتى الوسائل، وهادا غير رياضي ولا يخدم صورة الفريق.
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14
11 - مواطن مغربي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:18
مبروك والف مبروك لفرنسا وانتصار مستحق وانشاء الله انتصارات اخرى المدارس المروية دائما متالقة وطبعا متفوقين في جميع الميادين ... وانشاء الله نتمنى لها الكاس كما حصلت عليه في تلك السنة تذكروا....
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20
12 - مغربي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:19
بلجيكا لعبات على فرنسا، لاكن الكرة ماشي هي اللعب والاستحواذ على الكورة، لاكن الكرة هي لبيوت في الشبكة
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21
13 - مغربي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:20
الامم المتقدمة متقدمة في كل شيء
تحية للأمة الفرنسية
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30
14 - adil الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:24
victoire d l afrique sur la belgique 1 a zero c pas une surprise
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-3
15 - Mustapha الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:25
Vive la France très belle équipe très bien organisée rien à dire final inchaallah
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2
16 - Ex muslim الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:25
ههههه يضحك كثيرا من يضحك اخيرا, كم من حاقد على فرنسا من المزلمين سيصابون بصعقات خيبات امل تفقدهم صوابهم, وكم من غبي حسود سينسب فوز فرنسا الى افريقيا التي لم تعطي لبعض اللاعبين الفرنسيين شيء الا الجينات السوداء, كلهم ولدوا وترباو وكبروا في فرنسا التي يرجع لها كل الفضل في تطويرهم وتطوير منتخبنا "المغربي" كذلك.
كفا حقد فالعظمة والفوز لمن يستحقه
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6
17 - Karim الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:30
يا مرحى بفوز فرنسا
عليه أشرب الكَأسَا


كأس الشاي طبعا
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1
18 - ماما فرنسا الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:32
هنيئا لك ماما فرنسا, وهنيئا للشعب الفرنسي الرائع ولكل من يحب ماما فرنسا,
اني اكرر كلمة ماما فرنسا لكي استفز الفشلة الحاقدين
ماما فرنسا افديك بالروح بالدم
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3
19 - tiznit الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:33
م بروك لفرنسا البلاد القوي في جميع الميادين رفعوا راس فرنسا وليس المنتخب المغربي نقطة واحدة وخرج مرفوع الراس تحيا فرنسا الكاس العالم لفرنسا بيبي الحياحة
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1
20 - مصطفى الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:34
بالمناسبة هدا هو تالث نهائي سوف تلعبه فرنسا خلال الست بطولات الاخيرة
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4
21 - moha tout court الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:34
خلال تحليل المقابلة أظهرميدو خبث المصريين وحقدهم على المغاربة بتحميل اللاعب مروان تسجيل الإصابة الوحيدة لفرنسا وقال أن "المغربي لمس الكرة وادخلها إلى الشباك" هكذا.. والصحيح أن الضربة الرأسية القوية "لأمتيتي" دخلت دون ان تلمس رأس مروان...
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1
22 - هشام الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:37
اخيرا فريق افريقي في النهاية هرمنا من اجل هاته اللحظة التاريخية
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-4
23 - KITAB الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:39
السيطرة بدت واضحة في صفوف البلاجكة تخللتها محاولات في الشوط لتجير شباك الديكة، لكن في كرة القدم ما زال الحظ حاضراً رغم تناقص أدواره في الزمن الحاضر، وتحياتي
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0
24 - Younes-Painter الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:40
منتخب فرنسا عبارة عن خليط من تركيبة افريقية يعتقد لاعبوها انهم فرنسيون اكثر من الفرنسيين انفسهم للاسف. الفرنسيون بارعون في استغلال الاجناس الاخرى في كل المجالات، لكن عندما تقع مشكلة ينقلبون على المهاجرين و ابناءهم و ينزعون منهم "فرنسيتهم". عندما يساهم لاعب من اصل افريقي او عربي في فوز فرنسا يسمونه فرنسيا قحا اما عندما يقوم بعمل اجرامي يسمونه جزاءريا او مغربيا او تونسيا و كانه لم يعش يوما بينهم.
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-3
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