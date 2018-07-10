هدف أومتيتي ينهي أحلام بلجيكا ويضع فرنسا في نهائي المونديال

هسبريس من الرباط

انتهت مباراة نصف النهائي الأولى في "مونديال 2018"، بين المنتخبين البلجيكي والفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب "كريستوفسكي" بسان بيترسبورغ، بانتصار فرنسا بهدف نظيف.

الشوط الأول اتسم بتكريس "الشياطين الحمر" للمكانة الاعتبارية التي استقروا فيها منذ انطلاق نهائيات كأس العالم، الجارية حاليا في روسيا، مع زعزعة كم الإشادات التي انهالت على "الديكة" خلال الدورين الثاني والثالث من المنافسة.

ولاح البلجيكيون أكثر خطورة على شباك الحارس لوريس، بتنشيط هجومي من هازارد عبر كل الجبهات، وتقمع القناص لوكاكو دور "المهاجم الصريح" في هذا اللقاء.

الشوط الأول بقي أبيض على مستوى النتيجة التهديفية، إذ إن الإصابة الأولى حلّت بعد إعطاء الحكم الأوروغواياني أندريس إسماعيل كونا سوكا انطلاق الجولة الثانية.

المدافع الفرنسي أومتيتي أفلح في هز شباك الحارس البلجيكي كورتوا في الدقيقة 51، حين ارتقى بضربة رأسية إلى الكرة الممررة من الزاوية، وحول منحاها إلى قلب المرمى.

تفوق "الزّرق" لم يؤثر على نسق اللعب المسطر من طرف روبيرتو مارتينيز للاعبي بلجيكا، إذ واصل "الحُمر" شن حملاتهم الباحثة عن إرجاع النتيجة إلى التعادل.

وبدا بارزا احتياط ديديي ديشان من "ريمونتادا بلجيكية" كتلك التي سبق تحقيقها أمام اليابان، وقادت "الشياطين" إلى النصر رغم تخلفهم البدئي بهدفين، بجعله فرنسا ترفع أهبتها الدفاعية مع بناء ردود هجومية سريعة.

أطوار المقابلة لم تنجح في تخطي هدف صامويل أومتيتي المشعل الاحتفال في شوارع فرنسا، لتنتهي مسيرة بلجيكا في دور ما قبل النهائي في المونديال الاستثنائي لـ"الشياطين الحمر".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي، عقب هذا الانتصار، سيلعب نهائي "البحث عن اللقب العالمي الثاني" أمام الفائز في لقاء إنجلترا وكرواتيا؛ بينما بلجيكا تتبارى على المرتبة الثالثة مع خاسر نصف النهاية الثانية.