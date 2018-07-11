الكعبي ينتظر آخر تفاصيل صفقة انتقاله إلى الصين

هسبورت ـ أمال بلحاج*

يضع فريق النهضة البركانية اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال اللاعب أيوب الكعبي إلى نادي "هبي فورتشن" الممارس في الدوري الصيني؛ وذلك من خلال التوصّل إلى اتّفاق نهائي حول بعض الجزئيات المتعلقة بالشق المالي، إذ من المنتظر أن تحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وعلمت "هسبورت"، من مصادر مسؤولة داخل الفريق البركاني، أن الأخير يخطو آخر الخطوات في صفقة انتقال اللاعب أيوب الكعبي إلى الدوري الصيني، بعد كل العروض المغرية التي توصّل بها من مختلف الأندية الأجنبية، مشيرة إلى أن الصفقة ستحسم قبل 13 يوليوز، أي قبل موعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الصيني.

وأضافت المصادر ذاتها أن نهضة بركان ينتظر ردا أخيرا من الفريق "الصيني" خلال الساعات المقبلة بعد رفعه قيمة العرض قصد الحسم في صفقة انتقال اللاعب، لاسيما أن "المركاتو" الصيفي في الدوري الصيني سينتهي منتصف ليل الجمعة المقب.

وكان هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، أكد في تصريح لـ"هسبورت" رغبة فريقه في استقطاب أيوب الكعبي إلى المجموعة، بعد ظهوره الجيد في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الفريق لن يستسلم وسيواصل مفاوضاته من أجل إقناع فريق نهضة بركان بالعرض.

ويبدو أن وجهة اللاعب المغربي أيوب الكعبي لن تكون مصرية في الوقت الحالي، إلا إذا فشلت المفاوضات مع نادي هبي فورتشن الممارس في الدوري الصيني، خصوصا أن العرض الصيني تصل قيمته المالية إلى 5 ملايين دولار.

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