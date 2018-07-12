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الرئيسية | رياضة | أكاديمية يوفنتوس تستقطب أطفال الأسر البيضاوية

أكاديمية يوفنتوس تستقطب أطفال الأسر البيضاوية

أكاديمية يوفنتوس تستقطب أطفال الأسر البيضاوية
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:15

شرع نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم في تنظيم دورات تدريبية لفائدة أطفال الأسر البيضاوية، تستمر لمدة خمسة أيام لكل دورة، ويشرف عليها مدربون إيطاليون بمساعدة أطر مغربية.

وقال هشام غابرييل اكديرة، الرئيس التنفيذي لأكاديمية يوفنتوس لكرة القدم، إن افتتاح أكاديمية النادي الإيطالي في مدينة الدار البيضاء لقي ترحيبا خاصا من طرف أطفال الأسر البيضاوية.

وأضاف اكديرة في تصريح لهسبريس: "لقد وضعنا جميع الترتيبات مع إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لافتتاح أكاديمية لكرة القدم في المغرب، وتحديدا في الدار البيضاء. وتجري حاليا أشغال بناء ملاعب متطورة وفق معايير عالمية في منطقة بوسكورة. كما شرعنا في تنظيم دورات تدريبية لفائدة الأطفال بملاعب بارادايز في عين الذياب".

وعبر غابرييل عن سعادته الغامرة بفتح باب التسجيل في الدورات التي تنظمها أكاديمية يوفنتوس بالدار البيضاء لفائدة الأطفال الراغبين في تلقي التكوين الكروي وفق معايير دولية، في انتظار فتح باب التسجيل في المقر الرئيسي للأكاديمية ببوسكورة انطلاقا من بداية الموسم الكروي القادم، لإعلان الافتتاح الرسمي لملاعب كرة القدم الجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - السكتاني الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:45
من استغلال الثروات الطبيعية، إلى استغلال الثروات البشرية المغربية، الناس لي كيعرفو يستثمرو، واحد المدرب في فريق السريع وادي زم جايب لينا واحد اللاعب من دوزييم سيري من خميس الزمامرة مقابل أقل من 10.000 dh في الشهر وباغي ينافس بيه على البطولة وكأس العرش وعصبة الأبطال ... بيييك يا وليدي
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2
2 - Ziryab الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:58
بطبيعة الحال عمل جيد و مفيد للأطفال و للأندية ولكرة القدم المغرية بصفة عامة. لكن ما مدى كفاءة هذه السياسة التي تعتمد على الخارج تقريبا في كل شئ. ؟ أين هي الميزانيات و كثرة الشعارات و هم لا زالوا غير قادرين على تكوين مدربين يشتغلون بطرق عالمية و مدارس تكوين تخرج لاعبين محترفين
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7
3 - نجد الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:06
هاد صاحبنا كديرة بان لي غير بزناس وصافي لا مشروع رياضي لا والو..فالاول Arsenal البارح FCB واليوم Juve شي حد يشرح لينا الله يرحم الوالدين
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