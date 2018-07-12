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كُتّاب وآراء
أكاديمية يوفنتوس تستقطب أطفال الأسر البيضاوية
شرع نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم في تنظيم دورات تدريبية لفائدة أطفال الأسر البيضاوية، تستمر لمدة خمسة أيام لكل دورة، ويشرف عليها مدربون إيطاليون بمساعدة أطر مغربية.
وقال هشام غابرييل اكديرة، الرئيس التنفيذي لأكاديمية يوفنتوس لكرة القدم، إن افتتاح أكاديمية النادي الإيطالي في مدينة الدار البيضاء لقي ترحيبا خاصا من طرف أطفال الأسر البيضاوية.
وأضاف اكديرة في تصريح لهسبريس: "لقد وضعنا جميع الترتيبات مع إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لافتتاح أكاديمية لكرة القدم في المغرب، وتحديدا في الدار البيضاء. وتجري حاليا أشغال بناء ملاعب متطورة وفق معايير عالمية في منطقة بوسكورة. كما شرعنا في تنظيم دورات تدريبية لفائدة الأطفال بملاعب بارادايز في عين الذياب".
وعبر غابرييل عن سعادته الغامرة بفتح باب التسجيل في الدورات التي تنظمها أكاديمية يوفنتوس بالدار البيضاء لفائدة الأطفال الراغبين في تلقي التكوين الكروي وفق معايير دولية، في انتظار فتح باب التسجيل في المقر الرئيسي للأكاديمية ببوسكورة انطلاقا من بداية الموسم الكروي القادم، لإعلان الافتتاح الرسمي لملاعب كرة القدم الجديدة.