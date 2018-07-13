تقارير: نادي برشلونة يخطط لضم البلجيكي هازارد

هسبريس - متابعة

أجرى نادي برشلونة أول اتصال مع محيط الجناح البلجيكي إدين هازارد، المحترف بصفوف تشيلسي، لمحاولة إغرائه بالانضمام لصفوفه هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن وكلاء أعمال هازارد أكدوا رغبته في الرحيل عن "البلوز"، وأبدوا ترحيبهم بعرض النادي البرشلوني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة بدأت في التفكير في ضم البلجيكي صاحب الـ27 عاما كخيار أول، بعد فشل المفاوضات مع مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان، حيث يرغب الفريق في شرائه لدعم خط الوسط وأداء الهجوم.

وأشار المصدر إلى أن رغبة النادي الكتالوني، بطل الدوري الإسباني، في ضم هازارد تأتي لكونه أحد النجوم القلائل المعروضين في سوق الانتقالات هذا الصيف، كما أن رحيل البرازيلي باولينيو عن صفوف الفريق أعطى دفعة إضافية لبدء المفاوضات مع البلجيكي.

وأضافت "سبورت" أن المفاوضات لن تكون سهلة، نظرا لتمسك إدارة النادي اللندني بنجم الفريق، الذي كان قد انضم إليه في صيف 2012 قادما من ليل الفرنسي وحقق معه خمسة ألقاب، منها لقبان في "بريميير ليغ"، لكن رغبة اللاعب في الرحيل ستكون حاسمة.

جدير بالذكر أن هازارد مطلوب أيضا في صفوف ريال مدريد لتدعيم صفوف الفريق، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، بحسب تقارير محلية.