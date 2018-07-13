24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3706:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي وسير المحاكمة (5.00)

  2. المحامي أغناج: الزفزافي لم يمنع خطبة الجمعة .. والمحاكمة سياسية (5.00)

  3. وفاة النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار (5.00)

  4. مصدر أمني: صلاحيات واختصاصات "مديرية القصور" تخضع للتحديد (5.00)

  5. تشديد الحصار على غزة والأهداف الإسرائيلية الجديدة! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | تقارير: نادي برشلونة يخطط لضم البلجيكي هازارد

تقارير: نادي برشلونة يخطط لضم البلجيكي هازارد

تقارير: نادي برشلونة يخطط لضم البلجيكي هازارد
هسبريس - متابعة
الخميس 12 يوليوز 2018 - 23:40

أجرى نادي برشلونة أول اتصال مع محيط الجناح البلجيكي إدين هازارد، المحترف بصفوف تشيلسي، لمحاولة إغرائه بالانضمام لصفوفه هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن وكلاء أعمال هازارد أكدوا رغبته في الرحيل عن "البلوز"، وأبدوا ترحيبهم بعرض النادي البرشلوني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة بدأت في التفكير في ضم البلجيكي صاحب الـ27 عاما كخيار أول، بعد فشل المفاوضات مع مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان، حيث يرغب الفريق في شرائه لدعم خط الوسط وأداء الهجوم.

وأشار المصدر إلى أن رغبة النادي الكتالوني، بطل الدوري الإسباني، في ضم هازارد تأتي لكونه أحد النجوم القلائل المعروضين في سوق الانتقالات هذا الصيف، كما أن رحيل البرازيلي باولينيو عن صفوف الفريق أعطى دفعة إضافية لبدء المفاوضات مع البلجيكي.

وأضافت "سبورت" أن المفاوضات لن تكون سهلة، نظرا لتمسك إدارة النادي اللندني بنجم الفريق، الذي كان قد انضم إليه في صيف 2012 قادما من ليل الفرنسي وحقق معه خمسة ألقاب، منها لقبان في "بريميير ليغ"، لكن رغبة اللاعب في الرحيل ستكون حاسمة.

جدير بالذكر أن هازارد مطلوب أيضا في صفوف ريال مدريد لتدعيم صفوف الفريق، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، بحسب تقارير محلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.