رونالدو يتفادى لقاء يوفنتوس طورينو وريال مدريد

هسبريس ـ مُتابعة

سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي ضد ريال مدريد، الشهر القادم، في إطار بطولة كأس الأبطال الدولية الودية في واشنطن.

ولن يشارك "الدون"، على الأرجح ،في المباراة الودية ضد فريقه الإسباني السابق، الذي حقق معه 16 لقبا، منها أربعة ألقاب لـ"تشامبيونزليغ"، إلا إذا حدث تغيير في الخطط، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

كريستيانو الذي أنهى مؤخرا مشاركته في مونديال روسيا مع منتخب بلاده البرتغالي، وودع البطولة من دور ثمن النهائي على يد أوروغواي، والذي ينتظر أن يتم تقديمه رسميا الاثنين القادم، بعد نهاية البطولة العالمية بيوم، سينضم على الأرجح لمعسكر "السيدة العجوز" بالولايات المتحدة يوم 30 يوليوز الجاري.

وينتظر أن يخوض "اليوفي" سلسلة مباريات؛ ضد بايرن ميونخ يوم 26 وبنفيكا يوم 28 ثم فريق الدوري الأمريكي يوم 2 غشت، وريال مدريد يوم 5 من نفس الشهر.

ولا يتوقع أن يخوض "الدون" اللقاء نظرا لعدم جاهزيته وقتها، إضافة لصعوبة مواجهة فريقه القديم بعد أسابيع من تركه، كما أنه لا يريد المخاطرة بحالته البدنية.

وكان كريستيانو قد شارك لدقائق معدودة بكأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي، بعد تدربه تسعة أيام مع الفريق الملكي، وفي حالته الآن سيكون قد تدرب خمسة أيام فقط مع "اليوفي" تحت قيادة مدربه الجديد، ماسيميليانو أليجري.