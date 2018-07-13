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الرئيسية | رياضة | "الأمير الصغير" يعد نخبة فرنسا بـ"ملاقاة محاربين"

"الأمير الصغير" يعد نخبة فرنسا بـ"ملاقاة محاربين"

"الأمير الصغير" يعد نخبة فرنسا بـ"ملاقاة محاربين"
هسبريس - افي
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 01:35

أكد قائد منتخب كرواتيا لكرة القدم، لوكا مودريتش، الملقب بـ"الأمير الصغير"، عقب فوز فريقه على إنجلترا 2-1 في نصف نهائي مونديال روسيا 2018 ، أن فرنسا ستواجه في المباراة النهائية "22 محاربا في الملعب".

ووصف لاعب وسط ريال مدريد وصول كرواتيا إلى لقاء النهاية في كأس العالم بـ"أمر لا يصدق"، خاصة أن "البلد لا يتعدى تعداد سكانه أربعة ملايين نسمة".

وأردف: "عقب مرور 20 عاما وصلنا لنصف النهائي مرة أخرى، لكننا حققنا شيئا أكبر هذه المرة. هذا شيء مبهر وتاريخي ومدهش"، مبرزا أن "هذا الجيل يتمتع بموهبة كبيرة".

واستطرد مودريتش: "الموهبة لطالما كانت موجودة، لكن دائما كان ينقصنا شيء ما في النسخ السابقة، لكن هذه المرة استجمعنا كل شيء، مهارتنا وشخصيتنا والقليل من الحظ اللازم لتحقيق أمر ما".

وعن سؤاله حول إمكانية تسميته أفضل لاعب في المونديال، قال: "لا يقلقني سوى الفريق ونجاح كرواتيا. هذا هو الأهم بالنسبة لي"، معتبرا "فرنسا فريقا قويا للغاية، يحظى بلاعبين من الطراز الأول"، لذلك توقع "مباراة ستكون الأصعب في هذا المونديال".

كما زاد: "نحن أيضا أقوياء وسنقدم كل ما لدينا، سنخرج لأرض الملعب لنقدم أرواحنا وقلوبنا مثلما فعلنا في كل مباراة، وسنرى ماذا سيحدث. سيكون هناك 22 محاربا على أرض الملعب".

وعلى جانب آخر، تحدث مودريتش عن رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، وانتقاله ليوفنتوس الإيطالي، مشيرا إلى أن "الملكي" سيفتقد اللاعب البرتغالي.

"هكذا هي الحياة وكرة القدم، هذه الأمور تحدث. من المحزن أن رونالدو لن يستمر مع الريال لأنه قدم الكثير لفريقنا وسنفتقده.. أتمنى له كل التوفيق لكن بقدر أقل حين يكون في مواجهة ريال مدريد"، يختم "الأمير الصغير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Abderrahim الجمعة 13 يوليوز 2018 - 01:51
بالتوفيق للمنتخب الكرواتي في النهائي و اللقب العالمي سيكون من نصيبكم ان شاء الله كرواتيا لعبت كاس عالم من الطراز العالي و قدمت دروسا في كرة القدم للمنتخب الانجليزي -- بالعزيمة و الاصرار الحلم يصبح حقيقة
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3
2 - samy الجمعة 13 يوليوز 2018 - 02:09
ما فهمتش علاش هاد الكفار ديما واعريين علينا حنا لمسلمين المومنين المتقيين ....
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-1
3 - moha tout court الجمعة 13 يوليوز 2018 - 02:16
ما يريد أن يقول "الأمير الصغير" هو أن سر نجاح المنتخب الكرواتي وقوته هو انتماء لاعبيه للوطن قلبا وروحا وجسدا... الانتماء للوطن ليس اكتساب جنسيته وحمل ألوان علمه وترديد نشيده... الانتماء للوطن هو التعلق به وحبه والإخلاص له والتضحية من أجله...
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