صحف إنجليزية: "الأسود الثلاثة" تستحق التكريم

هسبريس - افي

أجمعت الصحف الإنجليزية اليوم الخميس على تكريم منتخب إنجلترا لكرة القدم ومدربه جاريث ساوثجيت، على الرغم من الإقصاء من مونديال روسيا 2018 عقب الهزيمة أمام كرواتيا 1-2 في نصف نهائي البطولة، مبرزة أن هذه هي نهاية الحلم لـ"الأبطال القوميين".

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أغنية "Football is coming home" (كرة القدم ستعود للديار) لفريق "The Lighting Seeds" التي أصبحت النشيد الرسمي للمنتخب في هذا المونديال، مؤكدة أن إنجلترا هي التي ستعود لديارها، لكنها ستفعل ذلك "مرفوعة الرأس".

وبصورة لساوثجيت وهو يعانق المدافع كايل واكر، افتتحت صحيفة (ذا جارديان) عددها الصادر اليوم بعنوان "نهاية الحلم. إنجلترا تتعرض للإقصاء من كأس العالم".

من جانبها، وصفت صحيفة (دايلي ميرور) منتخب "الأسود الثلاثة" بـ"الأبطال"، مضيفة "فخورون بكم جميعا".

واعتبرت الصحيفة كل لاعبي الفريق "أبطالا قوميين"، مبرزة أن "أسود ساوثجيت الشجعان استعادوا الإيمان بالحلم الإنجليزي على الرغم من الهزيمة المريرة في موسكو".

أما صحيفة (التايمز)، فأبرزت أن اللاعبين "سيعودون إلى ديارهم مرفوعي الرأس"، في حين أجمعت صحيفتا (ديلي ميل) و(ديلي ستار) على أن رجال ساوثجيت جعلوا البلاد "تشعر بالفخر"، على الرغم من أن "الأسود الشجعان بقوا على أعتاب المجد النهائي".

وأضافت هذه الأخيرة "فخورون بكم جميعا"، فيما توجهت (ديلي ميل) للاعبين ومدربهم بالقول "لقد منحتونا الابتسامة وجعلتونا نشعر بالفخر..كل واحد منكم بطلا...ما حدث أمس كان قاسيا واليوم نشعر بالآسي لكننا نصفق لك، جاريث ساوثجيت".