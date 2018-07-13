فنان برازيلي يحول "سقطات نيمار" لحروف لاتينية

هسبريس - متابعة

حول فنان برازيلي سقطات اللاعب نيمار "المفتعلة التمثيلية" إلى حروف لاتينية شكلت أبجدية كاملة.

واستعان الفنان البرازيلي لوسيانو جاكوب بصور حقيقية للاعب البرازيلي وهو يسقط في مباريات عدة، ليشكل بها مجتمعة أبجدية لاتينية واضحة.

فجاءت إحدى السقطات على شكل حرف "A"، فيما جاءت أخرى على شكل حرف "F"، وغيرهما.

ويتعرض نيمار لحملة انتقادات واسعة من قبل الإعلام الرياضي العالمي للمبالغة في ادعاء السقوط.

وتحول نيمار إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بعدما كشف إحصاء أن الوقت الضائع الذي أهدره نيمار ساقطا على الأرض منذ بداية كأس العالم الحالي في روسيا تخطى 14 دقيقة.

وخرجت البرازيل من دور الثمانية بمونديال روسيا 2018 بعد هزيمتها من بلجيكا بهدف مقابل هدفين. وشهدت المبارة سقوطا آخر لنيمار وصفه أيضا النقاد والرياضيون بالـ "مفتعل"، ما عزز من حملات السخرية ضده.