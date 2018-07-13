أساسيو فرنسا يغيبون عن تحضير نهائي المونديال

هسبريس ـ مُتابعة

بدأ المنتخب الفرنسي تحضيراته لنهائي مونديال "روسيا 2018"، المرتقب أمام كرواتيا يوم الأحد المقبل على ملعب "لوزنيكي"، بدون اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة نصف النهائي أمام المنتخب البلجيكي.

وشارك في التدريبات المفتوحة أمام وسائل الإعلام 12 لاعبا من الفريق، فقط، حيث أدوا المران بمستوى عال للغاية؛ وتم تقسيمهم إلى فريقين.

ومن المتوقع أن يشارك جميع لاعبي الفريق، اليوم الجمعة، في مران مغلق يبعد عن المنتخب الفرنسي ضغوط الإعلام وكاميرات المصورين الصحفيين.