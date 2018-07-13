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الرئيسية | رياضة | التواضع يميز استعدادات نادي الرجاء للموسم الجديد

التواضع يميز استعدادات نادي الرجاء للموسم الجديد

التواضع يميز استعدادات نادي الرجاء للموسم الجديد
هسبورت ـ أمال لكعيدا*
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 10:43

يبدو التخبط على الطريقة التي يستعد بها نادي الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم للموسم المقبل، وهو الذي ملّت جماهيره انتظار عودته إلى النهوض بعد كبوة استمرت خمس سنوات، لم يتذوق فيها "النسور" طعم التتويج بلقب البطولة، بسبب الأزمة المادية والتسييرية التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة.

وفي وقت كانت جماهير "الفريق الأخضر" تنتظر إحداث ثورة تسييرية بعد التخلّص "العسير" من سعيد حسبان من على كرسي الرئاسة، وترقّب ظهور "الرئيس المنقذ" بعدما تولّت اللجنة المؤقتة تسيير شؤون النادي لـ"فترة ما بعد حسبان"، تخلف "السوبرمان" عن الموعد وتوارى عن الأنظار، لتظل فترة ما بعد نهاية الموسم الماضي متسمة بالفراغ، باستثناء تحرّكات اللجنة المذكورة التي أبت إلا أن تضع لمستها على انتدابات الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وطالما كانت الانتدابات من أهم الأوراش التي يمكن أن يراهن عليها الفريق الساعي إلى العودة للريادة، والمفترض فيه أن يتم بوجود رئيس قادر على تغطية مصاريف استقدام اللاعبين الجدد، واستخدام حسه التسييري للدخول في مفاوضات مع المرغوب فيهم، بتنسيق مع اللجنة التقنية، وهو ما لا يحصل داخل "البيت الأخضر".

وتجد اللجنة التقنية ،برئاسة "ابن الدار" فتحي جمال، نفسها مضطرةً إلى القيام بانتدابات من "الدرجة الدنيا"، مراعاةً لظروف النادي المادية والتسييرية، لسد الفراغ الحاصل في مختلف المراكز داخل الرجاء المفترض أنه عاد إلى المنافسات الإفريقية، ومطالب بالذهاب في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية إلى أبعد نقطة، حيث يتبارى حاليا في دور المجموعات، محتلا المركز الثالث بنقط محصلة من تعادلين.

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1 - Marocain الجمعة 13 يوليوز 2018 - 11:05
le Raja est digne d’une équipe de 3ème division pour tout résumer.
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2 - رضوان الفتحي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 11:26
نصيحتي لفريق الرجاء الرياضي يجب الاعتماد على شباب الفريق اللذين بامكانهم الدفاع عن الوانه والسير على خطة اللاعبين السابقين الذين منحوا الفريق مكانة خاصة في قلوب المغاربة وبالتوفيق لجميع الاندية الوطنية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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