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كُتّاب وآراء
الدفاع الجديدي يسافر إلى الجزائر لمواجهة الطاوسي
سيُسافر فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، ظهر اليوم الجمعة، إلى الجزائر لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا؛ وذلك ببعثة من 30 فردا، منهم اللاعبون وعناصر الطاقمين الطبي والتقني؛ على أن تصل البعثة الثانية، التي تضم الرئيس عبد اللطيف مقترض وباقي أعضاء المكتب المسير، غدا السبت.
وستجد بعثة الدفاع الحسني الجديدي حافلة في انتظارها بمطار هواري بومدين الدولي لتقلّها إلى مدينة سطيف، التي تبعد بـ221 كيلومترا عن الجزائر العاصمة، لتلتحق بفندق الإقامة من أجل الخلود إلى الراحة، قبل خوض حصة تدريبية خفيفة لإزالة العياء.
وفضّل "الفريق الدكالي" الانتقال إلى الجزائر أربعة أيام قبل موعد المواجهة التي ستجمعه بالوفاق ، على أرضية ملعب "8 ماي"، تفاديا لإرهاق اللاعبين ومن أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، مع ضمان الاستعداد الجيد بحصة تدريبية واحدة يوميا؛ لاسيما أن مثل هذه المواجهات المغاربية تعرف ندية كبيرة.
"الديربي المغاربي" سيكون بطابع تدريبي مغربي، إذ سيتنافس الإطاران الوطنيان عبد الرحيم طاليب ورشيد الطاوسي، الذي يشرف على وفاق سطيف، على خطف نقاط الفوز خلال هذه المواجهة الرياضية.
وكان عبد الرحيم طاليب، مدرب الدفاع الجديدي، أكّد في تصريح لـ"هسبورت" أن فريقه ظُلم باستئنافه الموسم الجديد بمباراة تدخل ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، خصوصا أن مجموعته مُشكّلة من لاعبين شباب يفتقدون الخبرة على المستوى الإفريقي، إلا أن الفريق سيكون مستعدا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري، بعد التحضير الجيد الذي قام به طيلة هذه الفترة.
وأضاف مدرب الفريق الجديدي أن المجموعة ستبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال ذهاب مباراة دوري أبطال إفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري، للمواصلة على المنوال نفسه واللعب على الأدوار الطلائعية، بعد بلوغ الدفاع الجديدي هذا الدور لأول مرة في تاريخه الكروي.