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كُتّاب وآراء
السفير جيرو: "أسود الأطلس" برزت خلال المونديال
يأمل السفير الفرنسي المعْتَمد بالمغرب، جون فرونسوا جيرو، أن تعيد "الديوك" أمجاد "مونديال 1998" بتحقيقها نتيجة إيجابية، يوم الأحد المُقبل أمام منتخب كرواتيا؛ برسْم نهائي "روسيا 2018"، إذ قال: "آمل أن تَكون النتيجة في صالحِ المنتخب الفرنسي".
وأورد الدبلوماسي الفرنسي في تصريحٍ لهسبريس، على هامش البطولة التضامنية لكرة القدم المُنظمة من طرف السفارة الفرنسية بالرباط، أن "الديوك يتوفرون على تركيبة بشرية قوية ستكون في كامل لياقتها البدنية والنفسية يوم الأحد أمام الكروات".
وأضاف السفير جيرو : "لقد أبان لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم، طوال منافسات المونديال، عن احترافية كبيرة وقتالية عالية"، مشيداً في السياق ذاته بحنكة المدرب ديدييه ديشان.
وأعرب المسؤول الفرنسي عن تفاؤله بشأن نتيجة "مباراة اللقب"، التي ستشدُّ أنفاس "عشاق المستديرة" في كل أنحاء العالم، وأردف: "آمل أن يحققوا إنجازاً يُضاهي ذلك الذي بصمَ عليه جيل 1998، وأن ترفرف أعلامُ فرنسا عالياً في سماء هذا العرس الكروي العالمي".
وفي تعليقه على أداء المنتخب الوطني المغربي في "مونديال روسيا"، قال السفير جيرو: "أسود الأطلس بصمت على مشاركة قوية خلال المباريات التي لعبوها ضمن مجموعتهم، خاصة أمام المنتخبين الإسباني والبرتغالي، حيث كانوا قريبين من الفوز لولا عثرة الحظ".
وأضاف كبير الدبلوماسية الفرنسية في المغرب: "صفوف المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تتوفر على تركيبة قوية محترفة تلعب بشكلٍ جماعي"، وتابع: "لقد شرّفوا المملكة ولعبوا بطريقة احترافية، ولهم من الموهبة ما يكفي للذهاب بعيداً في قادم المسابقات".