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الرئيسية | رياضة | حكم المباراة الافتتاحية يدير نهائي مونديال روسيا

حكم المباراة الافتتاحية يدير نهائي مونديال روسيا

حكم المباراة الافتتاحية يدير نهائي مونديال روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 14 يوليوز 2018 - 01:34

سيدير الحكم الأرجنتيني الخبير نيستور بيتانا نهائي كأس العالم لكرة القدم، بين فرنسا وكرواتيا في ملعب لوزنيكي غدا الأحد، في قرار غير قابل للجدل يكافئه على أدائه خلال هذه التظاهرة.

وتولى بيتانا (43 عاما) إدارة المباراة الافتتاحية بين روسيا والسعودية في الملعب ذاته، وسيصبح ثاني حكم أرجنتيني يقود أهم مباراة في كرة القدم بعد أوراسيو إليزوندو عام 2006.

وفي كأس العالم الماضية، في البرازيل، أدار بيتانا أربع مباريات .. وستكون المباراة النهائية الخامسة له في البطولة الحالية، وتضمنت المواجهات السابقة التي أدارها لقاء فرنسا وأوروغواي في دور الثمانية.

وسيساعد الحكم الأرجنتيني مواطناه هرنان مايدانا وخوان بابلو بيلاتي، فيما سيكون الايطالي ماسيميليانو إيراتي أول حكم فيديو مساعد في نهائي كأس العالم.

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