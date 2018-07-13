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كُتّاب وآراء
تشيلسي الإنجليزي ينهي عقد مدربه الإيطالي كونتي
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة فسخ عقده مع المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد موسمين قاد خلالهما الفريق.
وفي أول موسم لكونتي في تدريب تشيلسي، قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2017 كما قاده للقب كاس الاتحاد الإنجليزي في الموسم المنقضي.
ولكن علاقة كونتي بمجلس إدارة تشيلسي شهدت توترا متزايدا كما أنه أخفق في قيادة الفريق لحجز مكان له في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.
وتشير التوقعات بشكل كبير إلى أن تشيلسي سيعين ماوريسيو ساري ، المدرب السابق لنابولي الإيطالي ، خلفا لكونتي.
وذكر نادي تشيلسي في بيان "في موسم التتويج ، حقق النادي رقما قياسيا بالفوز في 30 من 38 مباراة بالدوري الممتاز ، كما حقق الفريق رقما قياسيا في تاريخ نادينا بالفوز في 13 مباراة متتالية بالدوري. نتمنى لأنطونيو كل النجاح في مستقبله."