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الرئيسية | رياضة | غريزمان: الكرة الذهبية لا تهمني وكأس العالم حلمي

غريزمان: الكرة الذهبية لا تهمني وكأس العالم حلمي

غريزمان: الكرة الذهبية لا تهمني وكأس العالم حلمي
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 21:45

قال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إنه يرغب في الفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده، بعد غد الأحد على ملعب لوزنيكي بموسكو، مؤكدا أن الكرة الذهبية لا تهمه كثيرا.

وقبل يومين على نهائي مونديال روسيا 2018، الذي سيجمع بين فرنسا وكرواتيا، اعتبر مهاجم أتلتيكو مدريد هذه المواجهة بأنها "فرصة ثمينة للفوز بكأس العالم".

وقال غريزمان، في مؤتمر صحفي عقد بمدينة إيسترا الروسية، إن "الفوز بالكرة الذهبية من عدمه ليست له أهمية كبيرة. أريد الفوز بكأس العالم؛ وسأقدم كل ما عندي على أرض الملعب".

وفي المؤتمر بدا اللاعب الفرنسي، صاحب الـ27 عاما، هادئا وهو يؤكد مرارا رغبته في الفوز بالكأس الذهبية ليكلل الموسم الذي فاز خلاله بالدوري الأوروبي مع "روخيبلانكوس".

وقال أنطوان: "أتمنى أن أستطيع تقديم أسلوبي، لكنني لا يهم إذا سجلت أم لا. فقط أريد رفع الكأس". وعن المباراة الحاسمة أبرز أن "الدفاع سيكون أمرا غاية في الأهمية للمنتخب الفرنسي، لأن الفريق يعلم أن الهدف قد يأتي في أي لحظة، سواء عن طريق مبابي أو جيرو أو عن طريقي".

وعند ذكر "سقوط الديوك" في نهائي كأس أمم أوروبا الذي استضافته فرنسا، قبل عامين، قال: "أعتقد أننا مستعدين بشكل أفضل هذه المرة"، في إشارة إلى المقابلة التي عرفت تتويج البرتغال وقتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حضير الجمعة 13 يوليوز 2018 - 22:16
قالها قبل منك نيمار وخرجو من المونديال الافضل العب وسكت
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2 - الخطابي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 22:29
وهل انت أصلا مرشح لها ؟ قدم موسما باهتا لم يفز باي لقب ؟ فلم يفز بالكره الذهبيه حتى وان فاز بكأس العالم وحتى في هذه البطوله لم يقدم شيئا يذكر زميله مبامبي أفضل منه اولا قام ببطولته رائعه وفاز مع فريقه باري سانجرمان بالبطولة الفرنسيه وبالكأس
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