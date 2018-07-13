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الرئيسية | رياضة | إنفانتينو: روسيا 2018 أفضل كأس عالم في التاريخ

إنفانتينو: روسيا 2018 أفضل كأس عالم في التاريخ

إنفانتينو: روسيا 2018 أفضل كأس عالم في التاريخ
هسبريس - متابعة
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 16:45

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أن مونديال روسيا 2018 كان "أفضل كأس عالم في التاريخ".

وقال إنفانتينو في مستهل المؤتمر الصحفي الخاص بتقييم البطولة "قبل عامين قلت إن هذا سيكون أفضل كأس عالم والآن يمكنني أن أؤكد هذا.

وتابع "كان أفضل كأس عالم وأشكر جميع من شاركوا في تنظيمه والمشجعين والمنتخبات الـ32".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المجعور الجمعة 13 يوليوز 2018 - 16:55
لكن كان اسوا كاس العالم في التحكيم وتقنية فاب الله امسخكم انتم وتقيييمكم
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52
2 - karim الجمعة 13 يوليوز 2018 - 16:58
sauf l arbitrage il n etais pas a la hauteur
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20
3 - قنيطري الجمعة 13 يوليوز 2018 - 16:58
لا اعتقد دلك بطبيعة الحال سيقول هدا الكلام لان اول مونديال له لا ننكر على ان هدا الموسم جيد ولكن ليس الاحسن في تاريخ و اعتقد ان نقطة سوداء في تاريخ كرة القدم هي تقنية الفار التي افقدت متعة كرة القدم
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29
4 - شرف ابن الريف الجمعة 13 يوليوز 2018 - 16:59
على داكشي تقنية "VAR" للي فرحانين بيها خرجتو بها المغرب !!،لأنه فعلا ولأول مرة المنتخب المغربي هدد عرش الكرة الأوروبية بمستواه ذاك.
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20
5 - رشيد زين العابدين الجمعة 13 يوليوز 2018 - 17:02
صراحة تنظيم جيد بشهادة الجميع وأجواء مثالية وفرتها دولة روسيا لهذا الحدث الكروي الكبير ومع تسجيل غياب لحوادث تذكروكذا التزام الشعب الروسي بكرم الضيافة وحسن الاستقبال.
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30
6 - ht.brahim الجمعة 13 يوليوز 2018 - 17:03
لم ينته التاريخ بعد. وستتغير معايير إسناد تنظيم كأس العالم لا محالة.
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6
7 - قنيطري الجمعة 13 يوليوز 2018 - 17:04
أنا أيضا قلت ذلك لأصدقاء ي. القضية ليست فقط قضية ملاعب . بل قضية بلد. دولة قوية، شعب متحضر ومنضبط. مدن بمعنى الكلمة،بعضها يشبه المتحف المفتوح. بنية مواصلات جيدة،ا نمحاء العشوائية والتطفل، جو من التعايش بين الأديان والمعتقدات. إذن مؤكد ستكون أحسن دورة لكأس العالم.
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29
8 - خريبكي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 17:04
عادي نسمعوها منك حيت نتا لي منظمو ضروري تشكر راسك بطريقة فنية
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5
9 - aka bouzalim الجمعة 13 يوليوز 2018 - 17:05
اسوأ كأس فالتاريخ لاتحكيم لا فرجة اللعب العشوائي كأننا نتفرج في دوري رمضان
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3
10 - mhiricha الجمعة 13 يوليوز 2018 - 17:07
oui du point de vue de l oraganisation,les stades,l ,acueuil,la presence des supporters ,oui je suis d accord,mais du point de vue qualité des matchs et de jeu, c est catastrophique,l absence du spectacle en plus l elimination des equipes favories des les 1er tours a gaché la fete.
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0
11 - زيدود الجمعة 13 يوليوز 2018 - 17:07
فعلا منديال رائع .ماعدى الغش العمد في حق المغرب .أضعف الإيمان أن تعتذر الفيفا للمغرب .روسيا
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