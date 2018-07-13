إنفانتينو: روسيا 2018 أفضل كأس عالم في التاريخ

هسبريس - متابعة

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أن مونديال روسيا 2018 كان "أفضل كأس عالم في التاريخ".

وقال إنفانتينو في مستهل المؤتمر الصحفي الخاص بتقييم البطولة "قبل عامين قلت إن هذا سيكون أفضل كأس عالم والآن يمكنني أن أؤكد هذا.

وتابع "كان أفضل كأس عالم وأشكر جميع من شاركوا في تنظيمه والمشجعين والمنتخبات الـ32".