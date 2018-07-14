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الرئيسية | رياضة | كأس العالم 2022 تقام بين شهري نونبر ودجنبر

كأس العالم 2022 تقام بين شهري نونبر ودجنبر

كأس العالم 2022 تقام بين شهري نونبر ودجنبر
هسبريس - متابعة
السبت 14 يوليوز 2018 - 05:32

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أن مونديال قطر سيقام في الفترة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر عام 2022.

وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحفي بموسكو، إن "مواعيد النسخة المقبلة من المونديال تم تحديدها، سيقام في قطر من 21 نونبر حتى 18 دجنبر". وتابع: "تم إخطار روابط كرة القدم وسيتوجب عليها التكيف على هذه المواعيد".

وبحسب إنفانتينو فإنه "من غير الممكن اللعب بين يونيو و يوليوز في 2022 بينما سيكون اللاعبون مستعدين بشكل جيد في نونبر ودجنبر لأنه يمثل تقريبا بداية الموسم". وأوضح المسؤول السويسري أن عدد المنتخبات التي ستشارك لا يزال غير معلوم.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" طالب بزيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 فريقا، كما الحال في مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكن اللجنة التنفيذية للفيفا قررت نقل هذا الطلب إلى المنظمين القطريين لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.

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