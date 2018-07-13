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الرئيسية | رياضة | رحلة برلمانيين إلى "المونديال" تثير جدلا في كينيا

رحلة برلمانيين إلى "المونديال" تثير جدلا في كينيا

رحلة برلمانيين إلى "المونديال" تثير جدلا في كينيا
هسبريس - متابعة
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:55

انتشرت حالة من الغضب على الشبكات الرقمية الاجتماعية في كينيا بعدما نشرت صحيفة محلية خبرا كشفت فيه عن سفر 20 نائبا برلماني إلى مونديال روسيا على نفقة الدولة.

وأفادت صحيفة "ذا ستار" أن متحدثا باسم البرلمان دافع عن رحلة النواب قائلا: "من مسؤوليتهم فهم الرياضات وكيفية تنظيم بطولات دولية مثل هذه. ليست عطلة ومن السذاجة التفكير في أنهم ذهبوا ليستمتعوا فقط".

ومع ذلك فإن نفقات سفر النواب تتناقض مع الرواتب في كينيا، التي يعيش اكثر من 35% من سكانها بأقل من دولارين في اليوم الواحد.

ويمكن أن تتجاوز قيمة تذكرة الطيران من نيروبي إلى موسكو 400 ألف شيلينغ (3.970 ألف دولار) كما ان تكاليف وجبات النواب قد تكون وصلت لأكثر من 20 مليون شيلينغ (205 آلاف دولار)، فضلا عن تكلفة الإقامة وتذاكر حضور المباريات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البشير الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:29
بينما رحلة برلمانيين مغاربة مرت مرور الكرام دون تحقيق ولا عقوبات بل الاكتر من دلك شهدت الرحلة حضور شخصيات تافهة بحال نيبا وحاتم عمور وليلى الحديدي من المال العام
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2 - Ziryab الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:31
وأفادت صحيفة "ذا ستار" أن متحدثا باسم البرلمان دافع عن رحلة النواب قائلا: "من مسؤوليتهم فهم الرياضات وكيفية تنظيم بطولات دولية مثل هذه
راحنا كيفنا كيفكم غي الشكوى لله.
سولو ليلى الحديوي حتى هي راها مشات لفهم الرياضات وكيفية تنظيم بطولات دولية مثل هذه.
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