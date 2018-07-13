رحلة برلمانيين إلى "المونديال" تثير جدلا في كينيا

هسبريس - متابعة

انتشرت حالة من الغضب على الشبكات الرقمية الاجتماعية في كينيا بعدما نشرت صحيفة محلية خبرا كشفت فيه عن سفر 20 نائبا برلماني إلى مونديال روسيا على نفقة الدولة.

وأفادت صحيفة "ذا ستار" أن متحدثا باسم البرلمان دافع عن رحلة النواب قائلا: "من مسؤوليتهم فهم الرياضات وكيفية تنظيم بطولات دولية مثل هذه. ليست عطلة ومن السذاجة التفكير في أنهم ذهبوا ليستمتعوا فقط".

ومع ذلك فإن نفقات سفر النواب تتناقض مع الرواتب في كينيا، التي يعيش اكثر من 35% من سكانها بأقل من دولارين في اليوم الواحد.

ويمكن أن تتجاوز قيمة تذكرة الطيران من نيروبي إلى موسكو 400 ألف شيلينغ (3.970 ألف دولار) كما ان تكاليف وجبات النواب قد تكون وصلت لأكثر من 20 مليون شيلينغ (205 آلاف دولار)، فضلا عن تكلفة الإقامة وتذاكر حضور المباريات.