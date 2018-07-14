المغرب يسعى إلى استضافة مونديال 2030 بالتنسيق مع دول الجوار

هسبريس – نورالدين إكجان

بعد تناسل العديد من الدعوات المطالبة بترشيح مشترك بين المغرب والجزائر وتونس لاستضافة كأس العالم 2030، عاد الملف من جديد إلى الواجهة بعد تصريحات أدلى بها السكريتير العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، أكد فيها أنه التقى وزير الخارجية ناصر بوريطة، "وعبر له عن استعداد المغرب التام للتنسيق مع الدول المغاربية للترشح بملف مشترك".

وأضاف باكوش، في الحوار ذاته، أن الملف المشترك مرتبط بـ"توفر الإرادة لدى جميع الفاعلين"، مُتمنيا أن يكون ملف الترشيح ضاما الدول الخمس للاتحاد، وزاد: "لكن في الوقت الراهن نرجو على الأقل أن ينجح كل من المغرب وتونس والجزائر في الظفر بشرف التنظيم".

وأكد المتحدث أن "فوز ملف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بتنظيم مونديال 2026 يبين بالملموس حاجتنا إلى ملف ثلاثي يمكننا من الفوز بتنظيم المونديال".

وموازاة مع تصريحات السكريتير العام، أطلق عدة نشطاء من البلدان المغاربية نداء مشتركا لإحياء المشروع المغاربي المتوقف بسبب الخلافات السياسية الحادة بين الرباط والجزائر، مسجلين أن "المُبادرة تأتي بعد الموقف المغاربي الشُجاع المُتمثل في مساندة الشعوب المغاربية ودولها لترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026، رغم أجواء الضغط والابتزاز"، مردفين: "شعوبنا سئمت وتضررت من سياسة إغلاق الحدود التي نرفضها، والقطيعة التي استمرت لسنين طويلة".

وضمت اللائحة الأولية مئات الشخصيات المغاربية الموقعة، من قبيل قيادات أحزاب فيدرالية اليسار بالمغرب، وحمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية بتونس، ومحمد ولد فال، رئيس حزب الرفاه الموريتاني، بالإضافة إلى برلمانيين وحقوقيين وفاعلين في هيئات مدنية وسياسية.

ودعا أصحاب المبادرة إلى فتح الحدود بين المغرب والجزائر، والحوار حول ما يخدم مستقبل الشعوب المغاربية في الحرية والتقدم والازدهار والديمقراطية، وطالبوا بخلق تكتل للشعوب المحبة لكرة القدم إقليميا، من أجل تنظيم مغاربي لكأس العالم من لدن الدول المغاربية بشكل تشاركي وتضامني، "تماهيا بين الرياضة بقيمها الإنسانية وطموح المغاربيات والمغاربيين في تحقيق الديمقراطية الحقة".

يشار إلى أن الاتحاد التونسي لكرة القدم رحب بتقديم مقترح للمشاركة في استضافة بطولة كأس العالم 2030 رفقة المغرب والجزائر، معبرا عن أنه سعيد بالفكرة التي تم طرحها بتقديم ملف ثلاثي لاستضافة المونديال.

وقال وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي، إن أعضاء الأخير منفتحون على الفكرة ويتمنون الموافقة عليها؛ ولكنهم لم يتلقوا أي عروض رسمية من أجل ذلك.

من جانبها، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستتقدم لتنظيم مونديال 2030، بعد رفض الملف المغربي لتنظيم نسخة 2026، لصالح الملف الثلاثي المشترك المقدم من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.