رِحلة الوداد إلى غينيا تَنطلق اليوم بمعنوياتٍ مُرتفعة

هسبورت - محمد فنكار*

يطير فريق الوداد الرياضي لكرة القدم إلى غينيا عشية اليوم السبت، وذلك لمواجهة فريق "حوريا كوناكري" المحلي عن ثالث جولات المجموعة الثالثة برسم دوري أبطال إفريقيا، بمعنويات مرتفعة ومكتمل الصفوف.

وبعد الاستفادة من يوم الخميس عطلة لإراحة اللاعبين، عادت المجموعة الودادية إلى تداريبها قبل السفر إلى غينيا، إذ سيتدرّب الفريق بملعب مركب محمد بنجلون لحصة إضافية قبل انطلاق الرحلة في اليوم نفسه.

ولا يعاني الفريق من أي غياب للإصابة أو الإيقاف، إلا أنه سيكون منقوصا من حارس مرماه السابق، المخضرم زهير لعروبي، بعدما انتقل في بداية الميركاتو الصيفي إلى "أحد" السعودي. كما تعزّز الفريق بمجموعة من الأسماء الجديدة التي يسعى إلى الاستفادة منها في دوري أبطال إفريقيا.

وفي برنامج السفر رحلة مباشر إلى "كوناكري" تمتد لحوالي أربع ساعات، إذ سيصل الفريق صباح الأحد وسيتدرب زوالا، كما سيخوض تدريبا يوم الاثنين في ملعب المباراة قبل 24 ساعة من انطلاقها.

ووجد فوزي البنزرتي نفسه في وضع حرج لإمكانية ضم ثلاثة لاعبين فقط إلى لائحته الإفريقية، إذ عليه إضافة الحارس الثالث ومهاجم صريح يقوي الخط الأمامي، إلى جانب صانع ألعاب متميز، وهو ما يضيع عليه إمكانية تسجيل اللاعبين المنتدبين الجدد.

وتعاقد الوداد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع كل من اللاعب التونسي أسامة الدراجي والدولي النيجيري السابق ميشيل باباتوندي، إلى جانب بديع أووك من حسنية أكادير وكذا مدافع شباب أطلس خنيفرة ابراهيم الباز، في انتظار صفقات قادمة مستقبلا.

ويواجه "الفريق الأحمر" خصمه "حوريا كوناكري" الغيني يوم الثلاثاء المقبل، لفض النزاع على المركز الأول، بحكم توفر الفريقين على أربع نقاط، مع امتياز الأهداف للفريق المغربي؛ على أن يقابله على ملعب محمد الخامس في مواجهة الإياب بعد عشرة أيام.

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