انتهاء الإعارة إلى "جنوة" يهدد تاعرابت بالعطالة

هسبورت - محمد فنڭار*

انْتهى عقد اللاعب المغربي عادل تاعرابت مع فريق"جنوة" الإيطالي، بعد موسم من الإعارة من فريق "بنفيكا" البرتغالي، الذي يرفض أن يعود إليه الدولي السابق.

ويجد تاعرابت نفسه في رحلة طويلة للبحث عن فريق جديد، بعدما فرض عليه تعنّته ومزاجيته تضييع عروض متميّزة في سنوات سابقة، فاللاعب عرف بطريقة تفكير جد محدودة، ليعيش وضعا غير محسود عليه في آخر المواسم، قبل أن يتدارك الأمر بالتعاقد مع فريق ممارس في الدوري الإيطالي.

المحترف المغربي، الذي تنبّأ له متتبعو المستديرة في وقت سابق بمستقبل حافل ومليء بالإنجازات الفردية والجماعية، لبصمه على مستويات جيدة خلال حمله قمصان مجموعة من الأندية، وتتويجه بأفضل لاعب عربي واعد، متفوّقا على عمالقة الكرة العربية، واجه صعوبات كثيرة في إبراز نفسه والتأكيد على عودته إلى سابق عهده، ووجد نفسه في أكثر من مرة يغيب عن لائحة اللاعبين المستدعين لخوض مواجهات الفريق، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل "الموهبة التائهة".

في الأيام الماضية بات تاعرابت مطالبا بالبحث عن فريق جديد، بما أن المؤشّرات لا تدل على إمكانية عودته إلى البرتغال، علما أن تقارير صحافية ربطته سابقا بإمكانية الانتقال إلى "تورينو"، خاصة أن مدرب الفريق ماورو ماتزاري أبدى رغبته الكبيرة في ضم الدولي المغربي إلى صفوف الفريق لمعرفته المسبقة بإمكانيات لاعب إسي ميلان السابق.

وينتظر الجميع بزوغ نجم تاعرابت من جديد لموهبته المتميزة، إذ يشيد المختصون بما يقدّمه حينما يكون في أفضل مستوياته، وتأكد ذلك بمطالبة الإعلام المغربي بضرورة وضع اسمه في لائحة المشاركين في كأس العالم الجارية في روسيا بعد موسم متباين النتائج، لكنه لم يدخل في خيارات الناخب الوطني هيرفي رونار.

وشارك "اللاعب المزاجي" في الموسم الماضي رفقة نادي جنوة في 23 مقابلة، سجّل من خلالها هدفين، فضلا عن تقديمه تمريرتين حاسمتين، إلا أن النادي الإيطالي لم يفعّل بند الشراء الموجود في عقد استعارته، بسبب الإصابة التي كان قد تعرّض لها في شهر فبراير الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن صانع ألعاب المنتخب المغربي سابقا جاور العديد من الأندية، منها "لانس" الفرنسي، و"توتنهام هوتسبير" و"كوينز بارك رينجرز" و"فولهام" من إنجلترا، بالإضافة إلى لعبه رفقة نادي "ميلان" الإيطالي، لينتقل بعدها إلى فريق" بنفيكا" في البرتغال الذي أعاره إلى فريق "جنوة" الإيطالي خلال الموسم الماضي.

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