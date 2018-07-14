أبطال ألعاب القوى يحسّنون أرقاما قياسية لملتقى محمد السادس بالرباط

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

تميز ملتقى محمد السادس لألعاب القوى، تاسع محطات "العصبة الماسية"، الذي احتضن فعالياته المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، مساء أمس الجمعة، بتحطيم عدة أرقام قياسية خاصة به.

وشهدت التظاهرة الرياضية الدولية في "أمّ الألعاب" استمتاع الجماهير الحاضرة بعروض تنافسية عالية المستوى، بمشاركة وازنة لأبطال أولمبيّين وآخرين متألقين في بطولة العالم.

العداء المغربي ابراهيم كعزوزي أحرز ذهبية سباق 1500 متر، ضمن الدورة 11 للملتقى الدولي محمد السادس، وقطع المتوج أخيرا بذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط مسافة السباق في 3 دقائق و33 ثانية و22 جزء من المائة.

رقمان قياسيان للملتقى تساقطا أمام الأمريكي كريس كولمان، الذي تفوق على مواطنه روني باكر في سباق 100متر، محققا زمنا قدره 9 ثوان و98 جزء من المائة، وأمام الأمريكية بريانا ماكويل في سباق 110 أمتار حواجز، بـ12 ثانية و51 جزء من المائة.

ملتقى محمد السادس لألعاب القوى شهد تحقيق أرقام عالمية مميزة، الافضل في الموسم الرياضي الحالي، بينها ما عرفته منافسات رمي الرمح عبر الألماني أندرياس هوفمان، بـ88 مترا و58 سنتيمترا.

ذهبية القفز بالزانة آلت إلى الأمريكي سام كيندريكس، محطما الرقم القياسي للملتقى بعلو 5.86 مترا، متفوقا على البولوني باول وجسييشوسكي المحقق 5.80 مترا، فيما عاد المركز الثالث للروسي تيمير مورغينوف بنفس العلو، وهو المشارك تحت علم محايد.

البلغارية ديميريفا ميريلا ظفرت بذهبية مسابقة القفز العلوي بعد أن حققت قفزة بعلو 1.94 مترا من المحاولة الأولى، وفازت العداءة البوروندية نيونسابا فرونسين بذهبية سباق 800 متر، قاطعت مسافة السباق في زمن قدره دقيقة واحدة و57 ثانية و90 جزء من المائة.

كما أحرز العداء الجامايكي بلومفيلد الميدالية الذهبية لسباق 400 متر في ملتقى محمد السادس لألعاب القوى، وحطم الرقم القياسي للملتقى بـ 44 ثانية و33 جزء من المائة.

من جهة أخرى شهد الملتقى، خلال "سباق 3000 متر موانع ـ ذكور"، الذي كان آخر مسابقة مبرمجة في هذه المنافسة، حلول العداء المغربي سفيان البقالي في الصف الثالث، بزمن قدره 8 دقائق و9 ثوان و58 جزءً من المائة، رغم ارتباط المشاركة بأول ظهور له في "العصبة الماسية".

وعاد المركز الأول للكيني بينجامن كيغن، الفائز بـ"جولة يوجين" في الولايات المتحدة الأمريكية، والمركز الثاني حل فيه الإثيوبي بيو شال، الفائز بـ"جولة الدوحة"؛ أولى ملتقيات الموسم.

وأكدت البطلة المغربية رباب عرافي صحوتها هذه السنة، بعد تتويجها بالثنائية في دورة الألعاب المتوسطية، وهي التي حطمت الرقم القياسي الوطني لسباق 1500 متر في "جولة زيوريخ"، قبل أيام.

وعادت عرافي، خلال "جولة الرباط"، إلى تحقيق أفضل رقم شخصي لهذه السنة في سباق 800 متر على حلبة "الأمير مولاي عبد الله"، وحلت ثالثة بزمن قدره دقيقة واحدة و58 ثانية و84 جزء من المائة.