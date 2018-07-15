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كُتّاب وآراء
مودريتش: لا وقت للعواطف في نهائي كأس العالم
أكد لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا لكرة القدم، إن "الفريق يجب أن ينحي العواطف جانبا ويبذل أقصى جهد أمام فرنسا، في نهائي مونديال روسيا 2018".
مورديتش، في مؤتمر صحفي قبل المباراة، التي تقام في ملعب "لوزنيكي" بموسكو، وتتطلع فيها كرواتيا لحصد لقبها الأول في كأس العالم، قال إن "الفريق لم يغير أي شيء في استعداداته للمباراة".
واكد عميد المنتخب الكرواتي أنه وباقي اللاعبين سينحون العواطف جانبا ليقدموا كل شيء في الملعب، على أمل رفع الكأس بأيديهم.
وأضاف لاعب ريال مدريد: "أصبحنا في نهائي كأس العالم وهذا تأثير مدربنا. لقد تولى إدارة الفريق في لحظة صعبة، حين كان التأهل مشكوك بأمره لكنه قال لنا إنه ينبغي الوثوق في أنفسنا لأننا لاعبون عظماء".