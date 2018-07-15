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الرئيسية | رياضة | منظمو "مونديال روسيا" يتشبثون بنجاح التظاهرة

منظمو "مونديال روسيا" يتشبثون بنجاح التظاهرة

منظمو "مونديال روسيا" يتشبثون بنجاح التظاهرة
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 15 يوليوز 2018 - 10:10

أكد رئيس اللجنة المنظمة لمونديال روسيا، نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش، إن البطولة كانت ناجحة.

ووصف المسؤول عمل المدن الـ11 التي استضافت الحدث، الذي يختتم اليوم بمباراة فرنسا وكرواتيا، بأنه "ممتاز".

وقال دفوركوفيتش: "المونديال كان ناجحا بكل المقاييس بناء على التعليقات التي تلقيناها. هذا في المقام الأول رأي المشجعين الذين قدموا للمونديال وسافروا حول البلد، ورأي المشاهدين عبر التلفاز الذين صوتوا بنعم بتشغيل شاشاتهم. نسبة المشاهدة ضخمة".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن "عمل المدن المضيفة للبطولة يمكن وصفه بالممتاز .. سواء من ناحية الضيافة أو الأمن".

ومن ناحيته، أبرز المدير العام لكأس العالم "روسيا 2018"، أليكسي سوروكين، أن "الأداء الرائع لمنتخب روسيا"، مشيدا ببلوغه ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، حيث سقط أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وأبرز ايضا أن منتخب روسيا يعد بين المنتخبات الخمسة الأكثر تهديفا في هذه البطولة. أما عن الحضور الجماهيري فقد قال: "نسبة الحضور في الملاعب مدهشة بمتوسط 98% . سوف نقترب من 3 ملايين تذكرة مباعة. عمليا لم تكن هناك مقاعد شاغرة".

وبحسب بيانات اللجنة المنظمة، استقبلت روسيا خلال المونديال أكثر من مليون أجنبي، ووفد على مطارات المدن المضيفة 15 مليون راكب.

سوروكين ذكر أن 300 ألف شخص استخدموا القطارات المجانية بين المدن المضيفة، وأن مهرجانات المشجعين جذبت أكثر من سبعة ملايين شخص، وهي نسبة تفوق تلك التي سجلها مونديال "البرازيل 2014".

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