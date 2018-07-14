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الرئيسية | رياضة | ماوريسيو ساري مدربا جديدا لتشيلسي الإنجليزي

ماوريسيو ساري مدربا جديدا لتشيلسي الإنجليزي

ماوريسيو ساري مدربا جديدا لتشيلسي الإنجليزي
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 14 يوليوز 2018 - 13:45

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، أن الإيطالي ماوريسيو ساري وقع عقدا مع "البلوز" لمدة ثلاثة مواسم، ليقود الإدارة الفنية للفريق خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي.

وعقب التوقيع على عقده قال ساري: "سعيد جدا بقدومي لتشيلسي والبريميير ليغ. إنها فترة مثيرة وجديدة في مسيرتي".

وأردف صاحب الـ59 عاما من العمر:"أتطلع لبدء العمل والتعرف على اللاعبين.. وأتمنى أن نقدم كرة قدم ممتعة للمشجعين والمنافسة على ألقاب، فهذا هو ما يستحقه النادي".

وبعد أسابيع انتشرت فيها العديد من الشائعات؛ أعلن نادي شمال غرب لندن رحيل كونتي، الذي توج مع الفريق بلقب "بريميير ليغ" في موسمه الأول وبكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الثاني.

ويعود السبب الرئيسي في الاستغناء عن خدمات المدرب الإيطالي، البالغ 48 عاما، إلى المشكلات المتعددة غير المتعلقة بالفريق، وخلافاته مع مجلس الإدارة، وتراجع أداء "البلوز" داخل أروقة الملعب.

ساري، بعد ثلاثة مواسم قضاها مع نابولي، هو المدرب التاسع في عهد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش منذ شرائه النادي، في عام 2003.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - abdou السبت 14 يوليوز 2018 - 13:59
مدرب فاشل سبق له تدريب الوداد لمدة 3 أسابيع ولم يربح أي لقاء تعادلان و 3 هزائم وبعدها طردوه صفقة لن تجدي نفعا
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