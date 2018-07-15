24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3806:2413:3817:1820:4422:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. "رباب فيزيون" تخلد عشرية تأسيسها بأغان أمازيغية (5.00)

  2. حديقة التماسيح بأكادير (5.00)

  3. باحثون مغاربة يبتكرون أصناف قمح صلب مُلائمة للمناطق الجبلية (5.00)

  4. مديرية التعليم تحتفي بتلاميذ متفوقين في وزان (5.00)

  5. الأشعري ينتقد "خطيئة" مشاركة الاتحاد الاشتراكي في حكومة العثماني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "يوفنتوس" يقدم رونالدو وسط "أليانز ستاديوم"

"يوفنتوس" يقدم رونالدو وسط "أليانز ستاديوم"

"يوفنتوس" يقدم رونالدو وسط "أليانز ستاديوم"
هسبريس - افي
الأحد 15 يوليوز 2018 - 05:35

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أنه سيقدم لاعبه الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، القادم من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو، غدا الاثنين في ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

وسيقدم كريستيانو أول مؤتمر صحفي له كلاعب ليوفنتوس، وفقا لما أكده النادي في بيان، ومن المقرر أن يصل النجم البرتغالي صباح الاثنين إلى مطار تورينو، حيث من المنتظر أن يكون في استقباله حشد من مشجعي النادي الإيطالي، وسيخضع بعدها للفحص الطبي قبل توقيع عقده.

وأصبح رونالدو البرتغالي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم الإيطالية، بعد أن كلف اليوفي 112 مليون يورو، براتب سنوي يبلغ 31 مليون وفق ما يحدده عقد لمدة أربعة مواسم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.