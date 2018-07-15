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كُتّاب وآراء
"يوفنتوس" يقدم رونالدو وسط "أليانز ستاديوم"
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أنه سيقدم لاعبه الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، القادم من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو، غدا الاثنين في ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو.
وسيقدم كريستيانو أول مؤتمر صحفي له كلاعب ليوفنتوس، وفقا لما أكده النادي في بيان، ومن المقرر أن يصل النجم البرتغالي صباح الاثنين إلى مطار تورينو، حيث من المنتظر أن يكون في استقباله حشد من مشجعي النادي الإيطالي، وسيخضع بعدها للفحص الطبي قبل توقيع عقده.
وأصبح رونالدو البرتغالي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم الإيطالية، بعد أن كلف اليوفي 112 مليون يورو، براتب سنوي يبلغ 31 مليون وفق ما يحدده عقد لمدة أربعة مواسم.