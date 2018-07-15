ريال مدريد يقدم فينيسيوس جونيور الأسبوع المقبل

هسبريس ـ مُتابعة

أشارت تقارير صحفية إلى أن المهاجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور يستم تقديمه الخميس المقبل كلاعب جديد لريال مدريد، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن اللاعب سينضم لمران الفريق غدا الاثنين، حيث سيتدرب مع زملائه تحت إمرة المدرب جولين لوبيتيغي قبل السفر إلى الولايات المتحدة؛ لبدء جولة في إطار الإعداد للموسم الجديد.

وعقب انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من الريال ليوفنتوس، أصبح موقف فينيسيوس صاحب الـ18 عاما غير معروف في سانتياغو برنابيو، حيث كانت خطة "الميرينغي"، في البداية، هي إعارته لفريق آخر كي يعتاد على كرة القدم الإسبانية.

أما الآن، فسيعتمد بقاؤه في الريال من عدمه على فترة الإعداد للموسم الجديد، وإمكانية وصول لاعبين أخرين، وقرار لوبيتيغي الحاسم في الموضوع.

وينضم فينيسيوس للنادي الملكي قادما من فلامنغو، متصدر الدوري البرازيلي، الذي سجل بين صفوفه عشرة أهداف هذا الموسم، ما دفع الريال إلى استقدامه بصفقة عادلت 45 مليون يورو.