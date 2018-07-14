سحب القرعة يحدد لقاءات أولى أدوار كأس العرش

هسبريس ـ و.م.ع

أسفرت عملية قرعة كأس العرش للموسم الرياضي 2017-2018 عن لقاءات قوية وأخرى متباينة.

ومنافسات كأس العرش لاتخضع لمقياس الانتماء لمستوى المنافسة في البطولات بالمملكة، بل غالبا ما تكون مناسبة لبعض "أندية الظل" لإثبات ذاتها، والدفاع عن حظوظها في الذهاب بعيدا في مشوار الكأس، رغم أن حظوظ "أندية الصفوة" قد تبقى أوفر لبلوغ دور ثمن النهاية.

وستكون لقاءات دور سدس عشر النهاية، الذي عرف دخول أندية البطولة الاحترافية للقسم الوطني الأول حلبة التباري، حبلى بالمفاجئات كما في المواسم الماضية، حيث تشكل مناسبة للفرق الصغرى من أجل أبراز طاقاتها والوقوف بندية أمام الفرق الأقوى، والتعبير عن طوحها المشروع في التنافس.

وتبقى أقوى لقاءات هذا الدور المواجهة تلك التي ستجمع بين فريقي اتحاد طنجة، حامل لقب البطولة الوطنية، وجاره المغرب التطواني في "ديربي الشمال"، وكذا مواجهة كوكب المراكشي والوداد البيضاوي، حيث حكمت عليهم القرعة بخروج فريقين من "قسم الصفوة" في هذه المرحلة.

مجموعة الشمال: الوداد الفاسي ـ إتحاد سيدي قاسم / الإتحاد الزموري للخميسات ـ الجيش الملكي / مولودية ميسور (قسم الهواة) ـ سطاد المغربي (قسم الهواة) / نهضة بركان ـ الإتحاد الرياضي التوركي (قسم الهواة) / الجمعية السلاوية ـ اتحاد الفتح الرياضي / إتحاد طنجة ـ المغرب التطواني / شباب أطلس خنيفرة ـ الرجاء البيضاوي / شباب الريف الحسيمي ـ النادي القنيطري.

مجموعة الجنوب: اتحاد أمل ترنيت (قسم الهواة) - وداد تمارة / الكوكب المراكشي - الوداد البيضاوي / الراسينغ البيضاوي (قسم الهواة) - أولمبيك الدشيرة / الدفاع الحسني الجديدي - الرشاد البرنوصي (قسم الهواة) / نهضة الزمامرة ( قسم الهواة) - حسنية أكادير / أولمبيك خريبكة - نجاح سوس (قسم الهواة) / النسمة السطاتية (قسم الهواة) - سريع وادي زم / رجاء بني ملال - أولمبيك آسفي.