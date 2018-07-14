جمهور وفاق سطيف: الطاوسي أصبح مدربا جزائريا

أمال بلحاج من الجزائر*

يُعوّل جمهور فريق وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم على الإطار المغربي رشيد الطاوسي في أولى اختباراته هذا الموسم، بعد التعاقد معه للإشراف على المجموعة، من أجل اقتناص نقاط الفوز أمام فريق الدفاع الحسني الجديدي الذي يعرفه الطاوسي جيدا، ويعي أساليب مدربه عبد الرحيم طاليب؛ الذي واجهه في مناسبات عدة.

وفي تصريح لـ"هسبورت" أكد عدد من جماهير الوفاق أن "رشيد الطاوسي أصبح اليوم مدربا جزائريا، يدافع عن ألوان وفاق سطيف، وسيُحاول الاستفادة من تجاربه السابقة واستغلال معرفته الجيّدة بالخصم المغربي من أجل اقتناص نقاط الفوز، ومواصلة المسار في دوري أبطال إفريقيا".

من جهة أخرى؛ يعِد "الجمهور السطيفي" باحتفالية كبيرة في "ملعب 8 ماي"، الملقب بـ"النار والانتصار"، بمناسبة مواجهة فريق الدفاع الحسني الجديدي، إذ من المنتظر ملء المدرجات بالأنصار لمساندة فريقهم، وتحفيز لاعبيه لتقديم عرض جيد، علما أن "الكراكاج والفيموجين" من العناصر الأساسية التي يستعين بها الأنصار المحليون للتشجيع في الملعب.

ويدخل فريق وفاق سطيف الجزائري في معسكر تدريبي مغلق، بداية من اليوم السبت، استعدادا لمواجهة فريق الدفاع الحسني الجديدي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وذلك إلى غاية يوم الاثنين المقبل، أي ليلة إجراء "المواجهة المغاربية" المنتظرة.

جدير بالذكر أن فريق الدفاع الحسني الجديدي وصل أمس الجمعة إلى فندق الإقامة في مدينة سطيف، حيث خاض حصة تدريبية خفيفة لإزالة العياء، في ملحق ملعب 8 ماي، بينما استهل برنامجه التدريبين اليوم السبت، وفق برنامج يضم حصة تدريبية في اليوم الواحد.

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