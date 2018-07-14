النادي المصري يصل المغرب لمواجهة البركانيين

هسبريس من الدار البيضاء

استقبل سفير مصر المعتمد بالرباط؛ أشرف إبراهيم؛ بعثة "النادي المصري" لكرة القدم، التي وصلت اليوم السبت إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء؛ وتواجه النهضة البركانية، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ"كأس الكاف".

ومن المقرر، أن يؤدى الفريق المصري حصة مران وحيدة فى مدينة الدار البيضاء، من أجل إزالة العياء، قبل أن يتوجه صباح غد الأحد إلى مدينة وجدة، ومنها إلى الاستقرار في مدينة السعيدية حتى موعد مباراته مع النادي البركاني.