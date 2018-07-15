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الجوارب تغرّم إنجلترا 70 ألف دولار في المونديال
الأحد 15 يوليوز 2018 - 01:40
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تغريم المنتخب الإنجليزي، مرة أخرى، بسبب ارتداء "جوارب مخالفة" في المباراة التي خسرها بالدور قبل النهائي أمام المنتخب الكرواتي
وذكر "الفيفا" أنه سيتم تغريم المنتخب الإنجليزي 70 ألف فرانك سويسري، أي ما يعادل 70 ألف دولار أمريكي، بسبب "انتهاك قواعد التسويق بعد ظهور شعار غير مصرح به".
وكان المنتخب الإنجليزي تم تغريمه نفس المبلغ بسبب المخالفة ذاتها، في مباراته أمام المنتخب السويدي خلال ربع النهاية بمونديال روسيا.
كما تم توجيه تحذير إلى الاتحاد الإنجليزي بسبب قيام مجموعة صغيرة من الجماهير بتوجيه هتافات سياسية في إشارة إلى الصراع السابق بإيرلندا الشمالية.