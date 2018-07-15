رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: أودّ تنظيم بطولة العالم بإفريقيا

هسبورت - عمر الشرايبي*

أَكّد البريطاني سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لرياضة ألعاب القوى، أنه يرغب في تنظيم بطولة العالم للعبة في إفريقيا مستقبلا، بالنظر إلى الأسماء العالمية القادمة من القارة السمراء التي بصمت تاريخ "أم الألعاب" منذ سنوات.

على هامش حضوره في ملتقى محمد السادس لألعاب القوى، تاسع محطات العصبة الماسية للاتحاد الدولي، والذي احتضنته العاصمة الرباط أول أمس الجمعة، توقّف "اللورد سيباستيان كو" للرد على أسئلة "هسبورت".

وعبر المسؤول الرياضي عن سعادته بالوجود في المغرب لحضور هذا الملتقى المقام في العاصمة، مبرزا الدور الفعال الذي لعبه من أجل أن تحظى إحدى العواصم الإفريقية بشرف استضافة إحدى جولات "Diamond League".

كما قال سيباستيان كو، خلاله التصريح نفسه لـ"هسبورت"، إنه "سعيد أيضا بمتابعة نجاح هذا الملتقى؛ جماهيريا ومن خلال الطابق التقني المقدم على أرضية الميدان".

وتابع رئيس IAAF: "يزخر المغرب حاليا بجيل جديد واعد على مستوى رياضة ألعاب القوى .. تابعت النتائج التي حققها العداؤون والعداءات المغاربة خلال دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط".

ما بصم عليه المغاربة في تاراغونا الإسبانية، ذكورا وإناثا، بوأ المغرب تصدّر الترتيب العام للميداليات في صنف العدو، وهو مؤشّر إيجابي لمستقبل هذه الرياضة في البلاد"، يردف كو.

رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى أردف: "أرغب في أن تحظى إفريقيا بشرف احتضان بطولة العالم لألعاب القوى، وهذا الشأن يرتبط بقرار مجلس الاتحاد الدولي IAAF، كما الكونفدرالية الإفريقية للعبة CAA".

وختم سيباستيان كو: "إنه أمر مهم لإفريقيا، التي أنجبت ألمع نجوم ألعاب القوى، أن تمنح فرصة لعدائيها من أجل إظهار مهاراتهم في قارتهم الأصل؛ كما هو جيد أن يتابع الشباب الإفريقي حدثا عالميا من هذه القيمة أمام عينيه".

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