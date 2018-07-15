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الرئيسية | رياضة | حمّار: نحتاج نقاط الفوز في مباراة الدفاع الجديدي

حمّار: نحتاج نقاط الفوز في مباراة الدفاع الجديدي

حمّار: نحتاج نقاط الفوز في مباراة الدفاع الجديدي
أمال بلحاج من الجزائر*
الأحد 15 يوليوز 2018 - 09:05

قَال حسان حمّار، رئيس فريق وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، إن "المواجهة المرتقبة أمام فريق الدفاع الجديدي ستجمع بين إخوة أشقاء"، مشيرا إلى أن فريقه اعتاد على مواجهة الفرق المغربية.

وزاد مستدركا: "اللقاء يبقى الفرصة الأخيرة للفريقين في دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، لذلك ستكون المباراة في غاية الصعوبة بالنسبة إلى الطرفين، خصوصا أن حظوظهما في التأهل تضئيلة بالمقارنة مع نظيرتها لمازيمبي ومولودية العاصمة".

وأضاف حمّار، في تصريح لـ"هسبورت"، أن وفاق سطيف يسعى إلى خطف النقاط الثلاث من الدفاع الجديدي، بعد غد الثلاثاء في "ملعب 8 ماي" بالجزائر" لتعزيز تمركزه في المجموعة والرفع من حظوظه، مؤكّدا أن المباراة ستجرى في إطار كروي صرف.

وتابع المسير الرياضي: "الطاوسي من المدربين المحترفين وله إمكانيات جيدة.. معرفته بالخصم امتياز يخدم مصالحنا، لكن علينا الحذر من فريق الدفاع الجديدي.. أعترف بأن المواجهة ستكون صعبة، ونقص التحضيرات والمبارايات الودية مع انطلاق الموسم عامل مؤثر، إلا أن المواجهة ستلعب على جزئيات بسيطة نتمنى أن تخدمنا".

وبالعودة إلى مباراة الرجاء البيضاوي ووفاق سطيف الجزائري خلال السنوات الماضية، والتي عرفت أحداث شغب كبيرة، علق حمّار: "الرجاء وسطيف فريقان عالميان.. عند قدومنا إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية خصص لنا استقبال كبير.. تلك الأحداث تعتبر سحابة صيف عابرة .. الدين والأخوة يجعلاننا ننسى مثل هذه الأحداث، وأظن أن كل طرف حاول الدفاع عن مصالح فريقه، لكننا لم تخرج عن الإطار الكروي".

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