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كُتّاب وآراء
لقجع يفكر في تطوير التكوينات بجامعة كرة القدم
تَعتزم الجامعة الملكية لكرة القدم إقالة الفرنسي جون بيير مورلان، المسؤول عن التكوين في الجامعة، من منصبه بسبب مرضه الذي يعالج منه منذ مدة في فرنسا، وتغيير المدرسة الفرنسية بنظيرتها الهولندية.
وكشفت مصادر خاصة لـ"هسبورت" عن نية الـFRMF فكّ ارتباطها بمورلان بسبب وضعه الصحي الحرج، الذي كان وراء غيابه عن عمله عدة شهور، مضيفة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنتظر الوقت المناسب للإعلان عن الإقالة.
وستتخذ جامعة كرة القدم قرارها بعد اجتماع رئيسها، فوزي لقجع، مع الإدارة التقنية للمنتخب الوطني نهاية الأسبوع المقبل، من أجل تقييم مشاركة "أسود الأطلس" في المونديال، وكذا تحديد مستقبل الناخب هيرفي رونار.
ويشرف مورلان على التكوين في جامعة كرة القدم، ويعد من الأطر التي يثق فيها المسؤولون المغاربة في الشأن الكروي، إذ اشتغل مع الاتحاد السابق، بقيادة علي الفاسي الفهري، لكن مرضه سيكون وراء إنهاء علاقته الرياضية بالمغرب.
في السياق نفسه، علمت "هسبورت" أن الجامعة تدرس مجموعة من الخيارات فيما يخص طبيعة المنصب الذي يشغله مورلان، إذ تفكّر جديا في التعاقد مع إطار مجرّب من المدرسة الهولندية، لكن الأمور لم تحسم بعد، وسيفرز الاجتماع المقبل مع الإدارة التقنية مستجدات جديدة ستبني عليها الجامعة أهدافا جديدة في الاستحقاقات القادمة.
جدير بالذكر أن المغرب يرغب في استثمار مؤهّلاته وتطويرها، والاستفادة من خبرة المدارس الكروية، التي يعتمد عليها طيلة مساره الرياضي من أجل تحقيق نتائج خلال مونديال سنة 2030 في حال ما ظفر بتنظيمه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
نعم؛ التكوين ثم التكوين؛ وليس التشبث بمدرب مهما كان ناجحا؛ وبعد التكوين؛ نحن في حاجة إلى مدرب شجاع؛ وجميع الذين دربوا فريقنا الوطني جبناء؛ لا يغامرون؛ والذي لا يغامر لا يمكن أن يربح شيئا. فمثلا يسود اعتقاد خاطئ بأننا في حاجة إلى رأس حربة جيد؛ وأنا أقول إن كل اللاعبين في هذا المكان جيدون؛ بل ممتازون: أزارو، بوطيب، النصيري، بنشرقي، العربي، كلهم ممتازون. ولكن المشكل في أن لاعبي الوسط قليلا ما يمررون لهم؛ وحتى عندما يمررون لا يدعمونهم؛ فكيف نطلب من رأس حربة أن يسجل وهو يصارع أربعة أو خمسة مدافعين؟ لابد أن يرتبك ويضيع. أعيدوا مشاهدة مباريات كأس العالم؛ ليس هناك فريق سجل ولو إصابة واحدة بمهاجم واحد؛ بل يدخل معه إلى المربع أكثر من أربعةٍ من لاعبي الوسط. فلا يمكن تسجيل أهداف بدون تفوق عددي. أفضل واحدا مثل غاريدو أو البنزرتي، أو العامري... أو أي مدرب يحرر اللاعبين من المهمات الدفاعية في الوسط؛ ويستطيع أن يغامر معهم.
الله إجب شي رئيس لهاد الجامعة لي كويري أعارف معنى أقيمت الكرة
أيبعد علينا صحاب لكستمات أمين يارب العالمين
هذا دعاء
في المغرب هدف اصحاب البالون هو تنويم وتخدير الشباب ونظرًا لاهمية الدور سيطرت علىيها الدولة العميقة .
اما روساء الفرق فاخر ما يفكرون فيه هى مصلحة فرقهم .