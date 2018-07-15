لقجع يفكر في تطوير التكوينات بجامعة كرة القدم

هسبورت - محمد فنڭار*

تَعتزم الجامعة الملكية لكرة القدم إقالة الفرنسي جون بيير مورلان، المسؤول عن التكوين في الجامعة، من منصبه بسبب مرضه الذي يعالج منه منذ مدة في فرنسا، وتغيير المدرسة الفرنسية بنظيرتها الهولندية.

وكشفت مصادر خاصة لـ"هسبورت" عن نية الـFRMF فكّ ارتباطها بمورلان بسبب وضعه الصحي الحرج، الذي كان وراء غيابه عن عمله عدة شهور، مضيفة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنتظر الوقت المناسب للإعلان عن الإقالة.

وستتخذ جامعة كرة القدم قرارها بعد اجتماع رئيسها، فوزي لقجع، مع الإدارة التقنية للمنتخب الوطني نهاية الأسبوع المقبل، من أجل تقييم مشاركة "أسود الأطلس" في المونديال، وكذا تحديد مستقبل الناخب هيرفي رونار.

ويشرف مورلان على التكوين في جامعة كرة القدم، ويعد من الأطر التي يثق فيها المسؤولون المغاربة في الشأن الكروي، إذ اشتغل مع الاتحاد السابق، بقيادة علي الفاسي الفهري، لكن مرضه سيكون وراء إنهاء علاقته الرياضية بالمغرب.

في السياق نفسه، علمت "هسبورت" أن الجامعة تدرس مجموعة من الخيارات فيما يخص طبيعة المنصب الذي يشغله مورلان، إذ تفكّر جديا في التعاقد مع إطار مجرّب من المدرسة الهولندية، لكن الأمور لم تحسم بعد، وسيفرز الاجتماع المقبل مع الإدارة التقنية مستجدات جديدة ستبني عليها الجامعة أهدافا جديدة في الاستحقاقات القادمة.

جدير بالذكر أن المغرب يرغب في استثمار مؤهّلاته وتطويرها، والاستفادة من خبرة المدارس الكروية، التي يعتمد عليها طيلة مساره الرياضي من أجل تحقيق نتائج خلال مونديال سنة 2030 في حال ما ظفر بتنظيمه.

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